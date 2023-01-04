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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843009781.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:53
2023-01-04T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также, согласно данным онлайн-карты, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230104/vygoda-1843000519.html
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в мире, украина, полтавская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Киев
08:53 04.01.2023 (обновлено: 11:45 04.01.2023)
 
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу утром 4 января

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
"Черкасская область: объявлена в 08:36 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 08:37 (мск). Кировоградская область: объявлена в 08:37 (мск). Харьковская область: объявлена в 08:39 (мск). Полтавская область: объявлена в 08:36 (мск)", — говорится в сообщении ведомства.
Также, согласно данным онлайн-карты, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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