https://ria.ru/20230104/ukraina-1843009781.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:53

2023-01-04T08:53

2023-01-04T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

киев

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также, согласно данным онлайн-карты, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/vygoda-1843000519.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, полтавская область, киев