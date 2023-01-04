08:53 04.01.2023 (обновлено: 11:45 04.01.2023)
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу утром 4 января
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
"Черкасская область: объявлена в 08:36 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 08:37 (мск). Кировоградская область: объявлена в 08:37 (мск). Харьковская область: объявлена в 08:39 (мск). Полтавская область: объявлена в 08:36 (мск)", — говорится в сообщении ведомства.
Также, согласно данным онлайн-карты, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.