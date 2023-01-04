https://ria.ru/20230104/uilan-1843094012.html

США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично

США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично - РИА Новости, 04.01.2023

США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично

США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:45

2023-01-04T22:45

2023-01-04T22:45

в мире

пол уилан

джон кирби

виктор бут

москва

россия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби добавил, что США хотят увидеть Уилана дома и пытаются добиться его освобождения. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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