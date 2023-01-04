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США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично - РИА Новости, 04.01.2023
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США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично - РИА Новости, 04.01.2023
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично
США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:45
2023-01-04T22:45
в мире
пол уилан
джон кирби
виктор бут
москва
россия
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби добавил, что США хотят увидеть Уилана дома и пытаются добиться его освобождения. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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в мире, пол уилан, джон кирби, виктор бут, москва, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), администрация президента сша, дело пола уилана
В мире, Пол Уилан, Джон Кирби, Виктор Бут, Москва, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Администрация президента США, Дело Пола Уилана
22:45 04.01.2023
 
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично

Белый дом: США не хотят публичности в переговорах с Россией по возвращению Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими", - сказал он на брифинге.
Кирби добавил, что США хотят увидеть Уилана дома и пытаются добиться его освобождения.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Блинкен пообещал, что США не оставят попыток вернуть Уилана
 
В миреПол УиланДжон КирбиВиктор БутМоскваРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Администрация президента СШАДело Пола Уилана
 
 
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