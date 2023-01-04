https://ria.ru/20230104/uilan-1843094012.html
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично - РИА Новости, 04.01.2023
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично
США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:45
2023-01-04T22:45
2023-01-04T22:45
в мире
пол уилан
джон кирби
виктор бут
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сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби добавил, что США хотят увидеть Уилана дома и пытаются добиться его освобождения. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пол уилан, джон кирби, виктор бут, москва, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), администрация президента сша, дело пола уилана
В мире, Пол Уилан, Джон Кирби, Виктор Бут, Москва, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Администрация президента США, Дело Пола Уилана
США заявили, что не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично
Белый дом: США не хотят публичности в переговорах с Россией по возвращению Уилана