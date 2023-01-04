https://ria.ru/20230104/twitter-1843015602.html
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы - РИА Новости, 04.01.2023
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы
Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:01
2023-01-04T10:01
2023-01-04T10:02
технологии
сша
twitter
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. "Мы смягчаем нашу политику в отношении рекламы, посвященной общественно значимым событиям и проблемам, в США. Мы также планируем в ближайшие недели расширить разрешаемую нами политическую рекламу", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что политика Twitter в отношении рекламы в будущем будет приводиться в соответствие с политикой, которой придерживаются телевидение и другие СМИ. Twitter на данный момент на глобальном уровне запрещает продвижение политического контента.
https://ria.ru/20221225/twitter-1841189011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, twitter
10:01 04.01.2023 (обновлено: 10:02 04.01.2023)
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы
Twitter смягчит политику в отношении политической рекламы на платформе