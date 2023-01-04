https://ria.ru/20230104/twitter-1843015602.html

Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы

Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы - РИА Новости, 04.01.2023

Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы

Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:01

2023-01-04T10:01

2023-01-04T10:02

технологии

сша

twitter

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. "Мы смягчаем нашу политику в отношении рекламы, посвященной общественно значимым событиям и проблемам, в США. Мы также планируем в ближайшие недели расширить разрешаемую нами политическую рекламу", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что политика Twitter в отношении рекламы в будущем будет приводиться в соответствие с политикой, которой придерживаются телевидение и другие СМИ. Twitter на данный момент на глобальном уровне запрещает продвижение политического контента.

https://ria.ru/20221225/twitter-1841189011.html

https://ria.ru/20221220/mask-1839884589.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, twitter