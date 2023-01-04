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Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы - РИА Новости, 04.01.2023
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Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы - РИА Новости, 04.01.2023
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы
Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. РИА Новости, 04.01.2023
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технологии
сша
twitter
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе. "Мы смягчаем нашу политику в отношении рекламы, посвященной общественно значимым событиям и проблемам, в США. Мы также планируем в ближайшие недели расширить разрешаемую нами политическую рекламу", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что политика Twitter в отношении рекламы в будущем будет приводиться в соответствие с политикой, которой придерживаются телевидение и другие СМИ. Twitter на данный момент на глобальном уровне запрещает продвижение политического контента.
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технологии, сша, twitter
Технологии, США, Twitter
10:01 04.01.2023 (обновлено: 10:02 04.01.2023)
 
Twitter смягчит свою политику в сфере политической рекламы

Twitter смягчит политику в отношении политической рекламы на платформе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Twitter заявила, что смягчает свою политику в отношении политической рекламы на платформе.
"Мы смягчаем нашу политику в отношении рекламы, посвященной общественно значимым событиям и проблемам, в США. Мы также планируем в ближайшие недели расширить разрешаемую нами политическую рекламу", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что политика Twitter в отношении рекламы в будущем будет приводиться в соответствие с политикой, которой придерживаются телевидение и другие СМИ.
Twitter на данный момент на глобальном уровне запрещает продвижение политического контента.
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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ТехнологииСШАTwitter
 
 
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