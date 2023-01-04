Белый дом заявил о планах предоставить Киеву новую помощь в ближайшее время
Белый дом заявил о возможности включения РСЗО HIMARS в новый пакет военной помощи Киеву
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели".
По словам Кирби, США не перестанут предоставлять Киеву средства для обороны. "И это включало HIMARS в прошлом, и вполне может включать больше HIMARS в будущем", - отметил он журналистам.
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Кирби подчеркнул, что о новой военной помощи может быть объявлено "в ближайшие дни и недели".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.