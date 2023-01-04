https://ria.ru/20230104/narva-1843039912.html

Власти Эстонии намерены снести еще два советских памятника в Нарве

Власти Эстонии намерены снести еще два советских памятника в Нарве - РИА Новости, 04.01.2023

Власти Эстонии намерены снести еще два советских памятника в Нарве

Власти Эстонии намерены снести еще два советских памятника в Нарве, где в прошлом году демонтировали памятник—танк Т-34, а также еще шесть советских военных... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:19

2023-01-04T13:19

2023-01-04T13:19

в мире

александр бастрыкин

нарва

эстония

россия

следственный комитет россии (ск рф)

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Власти Эстонии намерены снести еще два советских памятника в Нарве, где в прошлом году демонтировали памятник—танк Т-34, а также еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "Государственная канцелярия ждет от властей Нарвы согласия на демонтаж двух объектов: мемориальной доски с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья, которая расположена в парке Выйду, а также могильного памятника в Темном саду, отмечающего, как считается, место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года", - говорится в сообщении. Нарвское горсобрание обсудит обращение Госканцелярии в конце следующей недели. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. На данный момент уже убрано 56 памятников. В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города. Председатель СК России Александр Бастрыкин 24 ноября поручил изучить планы Эстонии по сносу советских памятников, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу памятников.

https://ria.ru/20230102/kartochki-1842872101.html

https://ria.ru/20221221/estoniya-1840308676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бастрыкин, нарва, эстония, россия, следственный комитет россии (ск рф), т-34