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McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса - РИА Новости, 04.01.2023
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McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса
McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса - РИА Новости, 04.01.2023
McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса
Сеть быстрого питания McDonald's планирует покинуть Казахстан, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:37
2023-01-04T23:41
экономика
казахстан
россия
украина
mcdonald's corporation
кайрат
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сеть быстрого питания McDonald's планирует покинуть Казахстан, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что причиной этого стали перебои с поставками мяса из России на фоне начавшейся спецоперации на Украине.Как рассказали агентству источники, хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил местному франчайзи закупать котлеты у российских поставщиков. Уточняется также, что казахстанские компании не могли закупать котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022-го он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере.Компания McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html
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экономика, казахстан, россия, украина, mcdonald's corporation, кайрат, forbes
Экономика, Казахстан, Россия, Украина, McDonald's Corporation, Кайрат, Forbes
22:37 04.01.2023 (обновлено: 23:41 04.01.2023)
 
McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

Блумберг: McDonald's намерен уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса из России

© pointnshootБигмак
Бигмак
© pointnshoot
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сеть быстрого питания McDonald's планирует покинуть Казахстан, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Уточняется, что причиной этого стали перебои с поставками мяса из России на фоне начавшейся спецоперации на Украине.
Как рассказали агентству источники, хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил местному франчайзи закупать котлеты у российских поставщиков.
Уточняется также, что казахстанские компании не могли закупать котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране означали бы ведение бизнеса в убыток.
Реклама сети Вкусно — и точка на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 12:40
"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом
В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022-го он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере.
Компания McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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ЭкономикаКазахстанРоссияУкраинаMcDonald's CorporationКайратForbes
 
 
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