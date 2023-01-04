https://ria.ru/20230104/mcdonalds-1843093543.html

McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса - РИА Новости, 04.01.2023

McDonald's решил уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

Сеть быстрого питания McDonald's планирует покинуть Казахстан, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:37

2023-01-04T22:37

2023-01-04T23:41

экономика

казахстан

россия

украина

mcdonald's corporation

кайрат

forbes

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сеть быстрого питания McDonald's планирует покинуть Казахстан, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что причиной этого стали перебои с поставками мяса из России на фоне начавшейся спецоперации на Украине.Как рассказали агентству источники, хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил местному франчайзи закупать котлеты у российских поставщиков. Уточняется также, что казахстанские компании не могли закупать котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022-го он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере.Компания McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822827232.html

казахстан

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казахстан, россия, украина, mcdonald's corporation, кайрат, forbes