https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html
Эксперты заявили, что в России не будет банковского кризиса
Эксперты заявили, что в России не будет банковского кризиса - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперты заявили, что в России не будет банковского кризиса
Кризиса в банковском секторе России в 2023 году не будет, в США и Азии ситуация тоже достаточно стабильна, а вот в Европе такой сценарий вполне реален, считают... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T07:13
2023-01-04T07:13
2023-01-04T07:16
михаил зельцер
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бкс мир инвестиций
эксперт ра
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Кризиса в банковском секторе России в 2023 году не будет, в США и Азии ситуация тоже достаточно стабильна, а вот в Европе такой сценарий вполне реален, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. В России"В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены. А внутренняя ликвидность банковской системы достаточна", - ответил эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер на вопрос о вероятности кризиса в 2023 году. С ним согласен заместитель гендиректора рейтингового агентства "Эксперт РА" Александр Сараев. Он отметил, что снижение ставок создает предпосылки для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности российского банковского сектора. "Банк России и государство обеспечивают всестороннюю поддержку банкам как за счет либерализации отдельных аспектов регулирования, так и посредством, например, продления федеральных льготных программ (в частности, ипотечной), позитивно влияющих на экономическую активность", - сказал Сараев. Банки РФ, несмотря на санкции, к концу 2022 года "смогли нивелировать провал в финансовых показателях", многие уже вышли на чистую прибыль, а в 2023 году ожидаются цифры не меньше докризисного 2021 года, добавил Зельцер. "Эксперт РА" в этом году ожидает в целом по сектору умеренного роста розничного кредитования, в том числе необеспеченного. Заметную поддержку рознице окажет продление программы льготной ипотеки. В отсутствие шоковых движений курса рубля и ключевой ставки прибыльность банковского сектора РФ в 2023 году восстановится, но на финансовый результат будут давить отложенные из-за послаблений резервы по кредитам и заблокированным активам. И в миреВ Европе же, напротив, банковский кризис вполне реален, считают эксперты. "Экономики сейчас сильно разобщены. Для Европы банковский кризис наиболее реален — падение промпроизводства в еврозоне, дорогие энергоресурсы, историческая инфляция, взлетевшая стоимость фондирования сильно бьют по рентабельности банковской системы континента", - говорит Зельцер. В США, несмотря на риски экономической рецессии, ситуация намного стабильнее. Эксперт "БКС Мир инвестиций" объясняет это возвращением компаний из Европы и Азии в Штаты. "В стране, куда происходит релокация корпораций, идет рост промышленности, рынок труда активизируется, повышается деловая и потребительская уверенность, растет ВВП. Финансовый сектор — кровеносная система любой экономики, и от такого толчка в производстве и сфере услуг улучшается ее эффективность, прибыльность и устойчивость", - пояснил Зельцер. Кроме того, ФРС США "в любой момент сможет поддержать свои финансовые институты". "В Азии на помощь, если что, смогут прийти Нацбанк Китая и ЦБ Японии", - добавил эксперт.
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михаил зельцер, россия, европа, сша, бкс мир инвестиций, эксперт ра, федеральная резервная система сша
Михаил Зельцер, Россия, Европа, США, БКС Мир инвестиций, Эксперт РА, Федеральная резервная система США
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Кризиса в банковском секторе России в 2023 году не будет, в США и Азии ситуация тоже достаточно стабильна, а вот в Европе такой сценарий вполне реален, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены. А внутренняя ликвидность банковской системы достаточна", - ответил эксперт "БКС Мир инвестиций
" Михаил Зельцер
на вопрос о вероятности кризиса в 2023 году.
С ним согласен заместитель гендиректора рейтингового агентства "Эксперт РА
" Александр Сараев. Он отметил, что снижение ставок создает предпосылки для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности российского банковского сектора.
"Банк России и государство обеспечивают всестороннюю поддержку банкам как за счет либерализации отдельных аспектов регулирования, так и посредством, например, продления федеральных льготных программ (в частности, ипотечной), позитивно влияющих на экономическую активность", - сказал Сараев.
Банки РФ, несмотря на санкции, к концу 2022 года "смогли нивелировать провал в финансовых показателях", многие уже вышли на чистую прибыль, а в 2023 году ожидаются цифры не меньше докризисного 2021 года, добавил Зельцер.
"Эксперт РА" в этом году ожидает в целом по сектору умеренного роста розничного кредитования, в том числе необеспеченного. Заметную поддержку рознице окажет продление программы льготной ипотеки. В отсутствие шоковых движений курса рубля и ключевой ставки прибыльность банковского сектора РФ в 2023 году восстановится, но на финансовый результат будут давить отложенные из-за послаблений резервы по кредитам и заблокированным активам.
В Европе же, напротив, банковский кризис вполне реален, считают эксперты.
"Экономики сейчас сильно разобщены. Для Европы банковский кризис наиболее реален — падение промпроизводства в еврозоне, дорогие энергоресурсы, историческая инфляция, взлетевшая стоимость фондирования сильно бьют по рентабельности банковской системы континента", - говорит Зельцер.
В США
, несмотря на риски экономической рецессии, ситуация намного стабильнее. Эксперт "БКС Мир инвестиций" объясняет это возвращением компаний из Европы и Азии
в Штаты.
"В стране, куда происходит релокация корпораций, идет рост промышленности, рынок труда активизируется, повышается деловая и потребительская уверенность, растет ВВП. Финансовый сектор — кровеносная система любой экономики, и от такого толчка в производстве и сфере услуг улучшается ее эффективность, прибыльность и устойчивость", - пояснил Зельцер. Кроме того, ФРС
США "в любой момент сможет поддержать свои финансовые институты".
"В Азии на помощь, если что, смогут прийти Нацбанк Китая
и ЦБ Японии
", - добавил эксперт.