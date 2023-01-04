В Госдуме заявили, что блокировать Twitch надо после создания его аналога
Депутат Свинцов: блокировать Twitch надо после создания его отечественного аналога
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Блокировку Twitch, Discord и других зарубежных игровых и развлекательных сервисов, если они нарушают законодательство РФ, следует осуществлять после появления отечественных аналогов, способных с ними конкурировать, заявил в беседе с РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
"Думаю, что всегда надо начинать с регулирования, потом предупреждения, потом штрафы. И только когда уже совершенно ситуация неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ, нужно применять блокировку. Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги", - отметил он.
Говоря о перспективе появления в РФ своих аналогов игровых и развлекательных сервисов, Свинцов подчеркнул, что это надо поддерживать и сделать все, чтобы продвигать эти сервисы на международные рынки, чтобы они могли конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами.
"Так же, как это происходит с Telegram, или как "Яндекс" прорывался на мировые рынки, или Kaspersky. Другое дело, что США, спецслужбы и регуляторы Соединенных Штатов, они, конечно, всячески этому мешают, вводят определенные санкции в отношении наших компаний - так же, как уже и в отношении китайских компаний", - добавил он.
По словам парламентария, замена зарубежных платформ на отечественные будет непростым процессом, но заниматься этим необходимо. Российскими сервисами смогут пользоваться, если не в ЕС и США, то в большом ряде стран по всему миру, резюмировал Свинцов.
В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.
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