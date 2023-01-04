https://ria.ru/20230104/gosduma-1843006209.html

В Госдуме заявили, что блокировать Twitch надо после создания его аналога

В Госдуме заявили, что блокировать Twitch надо после создания его аналога - РИА Новости, 04.01.2023

В Госдуме заявили, что блокировать Twitch надо после создания его аналога

Блокировку Twitch, Discord и других зарубежных игровых и развлекательных сервисов, если они нарушают законодательство РФ, следует осуществлять после появления... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T07:31

2023-01-04T07:31

2023-01-04T07:31

андрей свинцов

антон горелкин

вадим субботин

россия

сша

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Блокировку Twitch, Discord и других зарубежных игровых и развлекательных сервисов, если они нарушают законодательство РФ, следует осуществлять после появления отечественных аналогов, способных с ними конкурировать, заявил в беседе с РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Говоря о перспективе появления в РФ своих аналогов игровых и развлекательных сервисов, Свинцов подчеркнул, что это надо поддерживать и сделать все, чтобы продвигать эти сервисы на международные рынки, чтобы они могли конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами. "Так же, как это происходит с Telegram, или как "Яндекс" прорывался на мировые рынки, или Kaspersky. Другое дело, что США, спецслужбы и регуляторы Соединенных Штатов, они, конечно, всячески этому мешают, вводят определенные санкции в отношении наших компаний - так же, как уже и в отношении китайских компаний", - добавил он. По словам парламентария, замена зарубежных платформ на отечественные будет непростым процессом, но заниматься этим необходимо. Российскими сервисами смогут пользоваться, если не в ЕС и США, то в большом ряде стран по всему миру, резюмировал Свинцов. В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в ближайшее время стоит ждать от Роскомнадзора (РКН) введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.

https://ria.ru/20221004/twitch-1821374123.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей свинцов, антон горелкин, вадим субботин, россия, сша, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лдпр