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Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023
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Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"
Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023
Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"
Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" является наиболее мощно вооруженным кораблем на сегодняшний день в мире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:51
2023-01-04T19:55
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
россия
общероссийское движение поддержки флота
адмирал горшков (фрегат)
циркон
калибр
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" является наиболее мощно вооруженным кораблем на сегодняшний день в мире, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев. Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Это уникальный корабль. По вооружению равных ему в мире нет на сегодняшний день ни в одной стране мира. Даже те корабли, которые классом выше, у них оружие значительно слабее", - сказал Мальцев. По его словам, корабль способен решать боевые задачи в любой точке мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду боевых кораблей. Мальцев напомнил, что "Адмирал Горшков" несет не только "Циркон", но и другие крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия, общероссийское движение поддержки флота, адмирал горшков (фрегат), циркон, калибр
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Общероссийское движение поддержки флота, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон, Калибр
19:51 04.01.2023 (обновлено: 19:55 04.01.2023)
 
Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"

Эксперт Мальцев: в мире нет более мощно вооруженного корабля, чем "Адмирал Горшков"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" является наиболее мощно вооруженным кораблем на сегодняшний день в мире, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу.
Выход фрегата Адмирал Горшков из базы
Вчера, 17:38
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
"Это уникальный корабль. По вооружению равных ему в мире нет на сегодняшний день ни в одной стране мира. Даже те корабли, которые классом выше, у них оружие значительно слабее", - сказал Мальцев.
По его словам, корабль способен решать боевые задачи в любой точке мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду боевых кораблей.
Мальцев напомнил, что "Адмирал Горшков" несет не только "Циркон", но и другие крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".
В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 14:10
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
 
БезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияОбщероссийское движение поддержки флотаАдмирал Горшков (фрегат)ЦирконКалибр
 
 
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