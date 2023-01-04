https://ria.ru/20230104/fregat-1843081267.html

Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"

Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023

Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"

Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" является наиболее мощно вооруженным кораблем на сегодняшний день в мире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:51

2023-01-04T19:51

2023-01-04T19:55

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

россия

общероссийское движение поддержки флота

адмирал горшков (фрегат)

циркон

калибр

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" является наиболее мощно вооруженным кораблем на сегодняшний день в мире, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев. Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Это уникальный корабль. По вооружению равных ему в мире нет на сегодняшний день ни в одной стране мира. Даже те корабли, которые классом выше, у них оружие значительно слабее", - сказал Мальцев. По его словам, корабль способен решать боевые задачи в любой точке мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду боевых кораблей. Мальцев напомнил, что "Адмирал Горшков" несет не только "Циркон", но и другие крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия, общероссийское движение поддержки флота, адмирал горшков (фрегат), циркон, калибр