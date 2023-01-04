https://ria.ru/20230104/fregat-1843049218.html
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами" - РИА Новости, 04.01.2023
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"
В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр",... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:30
2023-01-04T14:30
2023-01-04T15:14
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
россия
индийский океан
средиземное море
калибр
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль. "На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24". В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия, индийский океан, средиземное море, калибр, адмирал горшков (фрегат), циркон
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Индийский океан, Средиземное море, Калибр, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон
14:30 04.01.2023 (обновлено: 15:14 04.01.2023)
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится на боевую службу с "Цирконами" и "Калибрами"