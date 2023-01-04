https://ria.ru/20230104/fregat-1843049218.html

Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"

Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами" - РИА Новости, 04.01.2023

Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"

В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр",... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:30

2023-01-04T14:30

2023-01-04T15:14

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

россия

индийский океан

средиземное море

калибр

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль. "На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24". В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

россия

индийский океан

средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия, индийский океан, средиземное море, калибр, адмирал горшков (фрегат), циркон