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Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами" - РИА Новости, 04.01.2023
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Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами" - РИА Новости, 04.01.2023
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"
В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр",... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:30
2023-01-04T15:14
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
россия
индийский океан
средиземное море
калибр
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль. "На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24". В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".
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россия
индийский океан
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия, индийский океан, средиземное море, калибр, адмирал горшков (фрегат), циркон
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Индийский океан, Средиземное море, Калибр, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон
14:30 04.01.2023 (обновлено: 15:14 04.01.2023)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится на боевую службу с "Цирконами" и "Калибрами"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль.
"На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24".
В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 14:10
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
 
БезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияИндийский океанСредиземное мореКалибрАдмирал Горшков (фрегат)Циркон
 
 
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