https://ria.ru/20230104/fregat-1843042377.html

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход - РИА Новости, 04.01.2023

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход

Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:41

2023-01-04T13:41

2023-01-04T16:54

безопасность

россия

сергей шойгу

атлантический океан

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.Он уточнил, что сегодня корабль с "Цирконами" на борту отправляется в дальнее морское плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По словам Шойгу, основные усилия при походе направят на отработку противодействия угрозам России, а также поддержание регионального мира и стабильности во взаимодействии с дружественными странами. Глава Минобороны подчеркнул, что экипаж фрегата проведет несколько учений, во время которых отработает действия по задействованию гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности при различной обстановке.

https://ria.ru/20221221/kinzhal-1840290403.html

россия

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, атлантический океан