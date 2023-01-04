https://ria.ru/20230104/fregat-1843042377.html
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход - РИА Новости, 04.01.2023
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход
Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:41
2023-01-04T13:41
2023-01-04T16:54
безопасность
россия
сергей шойгу
атлантический океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/29/1525662987_0:262:5010:3080_1920x0_80_0_0_0dfa85daef93a42066a7ff7170e668f4.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.Он уточнил, что сегодня корабль с "Цирконами" на борту отправляется в дальнее морское плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По словам Шойгу, основные усилия при походе направят на отработку противодействия угрозам России, а также поддержание регионального мира и стабильности во взаимодействии с дружественными странами. Глава Минобороны подчеркнул, что экипаж фрегата проведет несколько учений, во время которых отработает действия по задействованию гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности при различной обстановке.
https://ria.ru/20221221/kinzhal-1840290403.html
россия
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/29/1525662987_279:0:4732:3340_1920x0_80_0_0_f92ab7ab4220ef0582d46932ea4be88b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, атлантический океан
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Атлантический океан
13:41 04.01.2023 (обновлено: 16:54 04.01.2023)
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход
Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" проведет учения с гиперзвуковыми "Цирконами" в походе