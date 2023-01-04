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Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход - РИА Новости, 04.01.2023
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Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход - РИА Новости, 04.01.2023
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход
Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:41
2023-01-04T16:54
безопасность
россия
сергей шойгу
атлантический океан
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.Он уточнил, что сегодня корабль с "Цирконами" на борту отправляется в дальнее морское плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По словам Шойгу, основные усилия при походе направят на отработку противодействия угрозам России, а также поддержание регионального мира и стабильности во взаимодействии с дружественными странами. Глава Минобороны подчеркнул, что экипаж фрегата проведет несколько учений, во время которых отработает действия по задействованию гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности при различной обстановке.
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безопасность, россия, сергей шойгу, атлантический океан
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Атлантический океан
13:41 04.01.2023 (обновлено: 16:54 04.01.2023)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход

Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" проведет учения с гиперзвуковыми "Цирконами" в походе

© Фото : Северная верфьФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : Северная верфь
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
Он уточнил, что сегодня корабль с "Цирконами" на борту отправляется в дальнее морское плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.
По словам Шойгу, основные усилия при походе направят на отработку противодействия угрозам России, а также поддержание регионального мира и стабильности во взаимодействии с дружественными странами. Глава Минобороны подчеркнул, что экипаж фрегата проведет несколько учений, во время которых отработает действия по задействованию гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности при различной обстановке.
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