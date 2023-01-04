Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/estoniya-1843021551.html
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам - РИА Новости, 04.01.2023
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам
Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:57
2023-01-04T10:57
в мире
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830851717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_304b61db04639eeff05f62c3af632410.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким образом, по понедельникам в стране больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "Ранее об отказе от выпуска бумажного номера по понедельникам сообщили издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат. Это означает, что теперь в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке", - говорится в сообщении. По данным ERR, государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего ведущие эстонские издания отказались от выпуска газет по понедельникам. Главный редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заявил ERR, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений. "У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать краткосрочные и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тысяч подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - сказал Соонвальд.
https://ria.ru/20230102/kartochki-1842872101.html
https://ria.ru/20221221/estoniya-1840308676.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830851717_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_af5ff9cc09efb16b3364b1578b17627b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
10:57 04.01.2023
 
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам

В Эстонии по понедельникам не будет выходить ни одна газета на эстонском языке

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди проходят мимо Таллинской ратуши
Люди проходят мимо Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди проходят мимо Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким образом, по понедельникам в стране больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
"Ранее об отказе от выпуска бумажного номера по понедельникам сообщили издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат. Это означает, что теперь в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке", - говорится в сообщении.
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 21:00
В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
По данным ERR, государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего ведущие эстонские издания отказались от выпуска газет по понедельникам.
Главный редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заявил ERR, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений.
"У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать краткосрочные и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тысяч подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - сказал Соонвальд.
Вид на исторический центр Таллина - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 16:45
Жителям Эстонии предсказали тяжелые времена
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала