https://ria.ru/20230104/estoniya-1843021551.html
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам - РИА Новости, 04.01.2023
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам
Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:57
2023-01-04T10:57
2023-01-04T10:57
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким образом, по понедельникам в стране больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "Ранее об отказе от выпуска бумажного номера по понедельникам сообщили издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат. Это означает, что теперь в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке", - говорится в сообщении. По данным ERR, государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего ведущие эстонские издания отказались от выпуска газет по понедельникам. Главный редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заявил ERR, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений. "У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать краткосрочные и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тысяч подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - сказал Соонвальд.
https://ria.ru/20230102/kartochki-1842872101.html
https://ria.ru/20221221/estoniya-1840308676.html
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РИА Новости
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в мире, эстония
В Эстонии бумажные газеты не будут выходить по понедельникам
В Эстонии по понедельникам не будет выходить ни одна газета на эстонском языке
ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости.
Популярная эстонская газета Eesti Päevaleht объявила, что с 16 января перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам из-за финансовых проблем, таким образом, по понедельникам в стране больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Ранее об отказе от выпуска бумажного номера по понедельникам сообщили издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат. Это означает, что теперь в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке", - говорится в сообщении.
По данным ERR, государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего ведущие эстонские издания отказались от выпуска газет по понедельникам.
Главный редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заявил ERR, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений.
"У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать краткосрочные и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тысяч подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - сказал Соонвальд.