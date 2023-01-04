https://ria.ru/20230104/erdogan-1843013984.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 04.01.2023
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:37
2023-01-04T09:37
2023-01-04T09:41
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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александр новак
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АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект "газового хаба", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."Это одна из главных тем двусторонней повестки, которая находится под непосредственным контролем двух лидеров. Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов, процесс проходит при координации. В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения",- сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230102/khab-1842882784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, москва, россия, александр новак
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Москва, Россия, Александр Новак
09:37 04.01.2023 (обновлено: 09:41 04.01.2023)
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
Глава Турции Эрдоган рассчитывает обсудить по телефону с Путиным тему газового хаба