Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/erdogan-1843013984.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 04.01.2023
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:37
2023-01-04T09:41
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
москва
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект "газового хаба", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."Это одна из главных тем двусторонней повестки, которая находится под непосредственным контролем двух лидеров. Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов, процесс проходит при координации. В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения",- сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230102/khab-1842882784.html
турция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, москва, россия, александр новак
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Москва, Россия, Александр Новак
09:37 04.01.2023 (обновлено: 09:41 04.01.2023)
 
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник

Глава Турции Эрдоган рассчитывает обсудить по телефону с Путиным тему газового хаба

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в среду намерен обсудить предложенный Москвой проект "газового хаба", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"Это одна из главных тем двусторонней повестки, которая находится под непосредственным контролем двух лидеров. Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов, процесс проходит при координации. В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения",- сообщил собеседник агентства.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 23:14
Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияМоскваРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала