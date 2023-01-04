https://ria.ru/20230104/erdogan-1843012043.html
Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине
Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 04.01.2023
Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган во время запланированных на среду телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским намерен вновь предложить... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:23
2023-01-04T09:23
2023-01-04T12:13
украина
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган во время запланированных на среду телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по переговорному процессу, сообщил РИА Новости дипломатический источник.По словам собеседника агентства, в наступившем году турецкий лидер планирует продолжать усилия для прекращения огня."Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением", — подчеркнул собеседник агентства.Разговор президентов России и Турции запланирован на 4 января, эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее представитель Эрдогана сообщил, что тот рассчитывает на беседу с Путиным и Зеленским.В МИД России ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20230102/peregovory-1842848296.html
https://ria.ru/20230101/zerno-1842717850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Украина, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
09:23 04.01.2023 (обновлено: 12:13 04.01.2023)
Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине
Эрдоган в разговоре с Путиным вновь планирует предложить посредничество Турции по Украине
АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган во время запланированных на среду телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по переговорному процессу, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, в наступившем году турецкий лидер планирует продолжать усилия для прекращения огня.
"Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением", — подчеркнул собеседник агентства.
Разговор президентов России и Турции запланирован на 4 января, эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее представитель Эрдогана сообщил, что тот рассчитывает на беседу с Путиным и Зеленским.
В МИД России ранее заявили, что Киев
настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве
пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.