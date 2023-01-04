https://ria.ru/20230104/drony-1843012160.html
Рынок дронов в России может вырасти в 25 раз, считает эксперт
Рынок дронов в России может вырасти в 25 раз, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2023
Рынок дронов в России может вырасти в 25 раз, считает эксперт
Рынок дронов в России может вырасти за несколько лет примерно в 25 раз, до триллиона рублей, такое мнение РИА Новости выразил член рабочей группы рынка AeroNet... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:23
2023-01-04T09:23
2023-01-04T09:23
экономика
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_d04fab74699a0a97b5a39625e2ec7528.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рынок дронов в России может вырасти за несколько лет примерно в 25 раз, до триллиона рублей, такое мнение РИА Новости выразил член рабочей группы рынка AeroNet НТИ Павел Булат. "Рынок дронов в России активно развивается, и в ближайшие 10 лет его ждет несколько пиков активного роста. Первый взрывной рост ожидается в 2024-2026 году, примерно в 25 раз. Сейчас мы можем оценить рынок примерно в 13-14 миллиардов рублей, а подскочить он может до триллиона", - отметил эксперт. По его словам, такой рост будет связан прежде всего с устранением нормативных барьеров и массовым применением дронов в области простых вещей, например, в фотосъемке. Параллельный пик придется на 2024-2025 год в области сельского хозяйства, считает Булат. Такие ожидания, по его мнению, связаны с надеждой на устранение технических проблем создания транспортных средств. "Самый крупный рывок ожидается в 2026-2027 году. Это будут вертикально летающие аэротакси и транспортные беспилотники грузоподъемностью порядка 500 килограммов", - считает Булат. Затем, по мнению эксперта, будет наступать насыщение, и темпы роста рынка замедлятся. Кроме того, отметил он, важно помнить, что для потребителя на рынке дронов важны несколько моментов: приемлемая стоимость техники и доставки и низкий уровень шума летательных аппаратов. "Если все эти условия будут выполнены одновременно, мы можем ожидать взрывного роста рынка. И к 2035 году в воздухе будет более 2 миллионов летающих дронов и несколько тысяч беспилотных воздушных судов", - заключил Булат.
https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html
https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_44755221f4a5db22e30daa7f24ad9655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Рынок дронов в России может вырасти в 25 раз, считает эксперт
Эксперт Булат: рынок дронов в России может вырасти за несколько лет примерно в 25 раз
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рынок дронов в России может вырасти за несколько лет примерно в 25 раз, до триллиона рублей, такое мнение РИА Новости выразил член рабочей группы рынка AeroNet НТИ Павел Булат.
"Рынок дронов в России активно развивается, и в ближайшие 10 лет его ждет несколько пиков активного роста. Первый взрывной рост ожидается в 2024-2026 году, примерно в 25 раз. Сейчас мы можем оценить рынок примерно в 13-14 миллиардов рублей, а подскочить он может до триллиона", - отметил эксперт.
По его словам, такой рост будет связан прежде всего с устранением нормативных барьеров и массовым применением дронов в области простых вещей, например, в фотосъемке. Параллельный пик придется на 2024-2025 год в области сельского хозяйства, считает Булат. Такие ожидания, по его мнению, связаны с надеждой на устранение технических проблем создания транспортных средств.
"Самый крупный рывок ожидается в 2026-2027 году. Это будут вертикально летающие аэротакси и транспортные беспилотники грузоподъемностью порядка 500 килограммов", - считает Булат.
Затем, по мнению эксперта, будет наступать насыщение, и темпы роста рынка замедлятся. Кроме того, отметил он, важно помнить, что для потребителя на рынке дронов важны несколько моментов: приемлемая стоимость техники и доставки и низкий уровень шума летательных аппаратов.
"Если все эти условия будут выполнены одновременно, мы можем ожидать взрывного роста рынка. И к 2035 году в воздухе будет более 2 миллионов летающих дронов и несколько тысяч беспилотных воздушных судов", - заключил Булат.