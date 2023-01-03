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Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России - РИА Новости, 03.01.2023
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Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России
Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России - РИА Новости, 03.01.2023
Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России
Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T07:06
2023-01-03T07:07
михаил мишустин
россия
сша
всемирный банк
российская академия наук
мвф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое падение ВВП России к концу 2022 года, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. Подготовленные Всемирным банком и МВФ данные, по его словам, моментально подхватываются мировыми СМИ и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние. "В данном случае им было необходимо послать вполне определенный сигнал бизнесу, инвесторам: бегите из России, ее экономика разваливается!",- подчеркнул эксперт. Однако недавно, заметил он, Всемирный банк скорректировал свой прогноз относительно падения ВВП России, уменьшив его до 4,5% в 2022 году. "Это уже ближе к реальности; еще меньшие значения приводят Минэкономразвития и Банк России",- сказал эксперт. Как заявлял в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин, пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году.
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михаил мишустин, россия, сша, всемирный банк, российская академия наук, мвф
Михаил Мишустин, Россия, США, Всемирный банк, Российская академия наук, МВФ
07:06 03.01.2023 (обновлено: 07:07 03.01.2023)
 
Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Эксперт Бахтизин: институты Запада предрекали резкое падение ВВП в силу своей предвзятости

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на Красную Площадь в Москве
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое падение ВВП России к концу 2022 года, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Не надо забывать, что главные офисы всех этих организаций – и Всемирного банка, и Международного валютного фонда находятся в США, на территории, как говорится, нашего главного оппонента. Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми",- сказал он.
Подготовленные Всемирным банком и МВФ данные, по его словам, моментально подхватываются мировыми СМИ и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние.
"В данном случае им было необходимо послать вполне определенный сигнал бизнесу, инвесторам: бегите из России, ее экономика разваливается!",- подчеркнул эксперт.
Однако недавно, заметил он, Всемирный банк скорректировал свой прогноз относительно падения ВВП России, уменьшив его до 4,5% в 2022 году. "Это уже ближе к реальности; еще меньшие значения приводят Минэкономразвития и Банк России",- сказал эксперт.
Как заявлял в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин, пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 10:59Сказано в эфире
Эксперт нашел простое объяснение неожиданному росту ВВП России
 
Михаил МишустинРоссияСШАВсемирный банкРоссийская академия наукМВФ
 
 
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