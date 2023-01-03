07:06 03.01.2023 (обновлено: 07:07 03.01.2023)
Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России
Эксперт Бахтизин: институты Запада предрекали резкое падение ВВП в силу своей предвзятости
Вид на Красную Площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое падение ВВП России к концу 2022 года, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Не надо забывать, что главные офисы всех этих организаций – и Всемирного банка, и Международного валютного фонда находятся в США, на территории, как говорится, нашего главного оппонента. Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми",- сказал он.
Подготовленные Всемирным банком и МВФ данные, по его словам, моментально подхватываются мировыми СМИ и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние.
"В данном случае им было необходимо послать вполне определенный сигнал бизнесу, инвесторам: бегите из России, ее экономика разваливается!",- подчеркнул эксперт.
Однако недавно, заметил он, Всемирный банк скорректировал свой прогноз относительно падения ВВП России, уменьшив его до 4,5% в 2022 году. "Это уже ближе к реальности; еще меньшие значения приводят Минэкономразвития и Банк России",- сказал эксперт.
Как заявлял в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин, пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году.
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