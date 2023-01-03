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Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России - РИА Новости, 03.01.2023

Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T07:06

2023-01-03T07:06

2023-01-03T07:07

михаил мишустин

россия

сша

всемирный банк

российская академия наук

мвф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявления Всемирного банка, Международного валютного фонда относительно России всегда были и будут ангажированными, неудивительно, что они предрекали резкое падение ВВП России к концу 2022 года, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. Подготовленные Всемирным банком и МВФ данные, по его словам, моментально подхватываются мировыми СМИ и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние. "В данном случае им было необходимо послать вполне определенный сигнал бизнесу, инвесторам: бегите из России, ее экономика разваливается!",- подчеркнул эксперт. Однако недавно, заметил он, Всемирный банк скорректировал свой прогноз относительно падения ВВП России, уменьшив его до 4,5% в 2022 году. "Это уже ближе к реальности; еще меньшие значения приводят Минэкономразвития и Банк России",- сказал эксперт. Как заявлял в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин, пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/vvp-1827115042.html

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михаил мишустин, россия, сша, всемирный банк, российская академия наук, мвф