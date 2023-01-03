https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842939384.html
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 03.01.2023
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:14
2023-01-03T14:14
2023-01-03T14:37
мевлют чавушоглу
турция
сирия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что оценка этого вероятна после планируемой встречи глав МИД.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в Москве."Было бы неправильно делать такие прогнозы. В конечном счете, это решение должен принять господин президент (Тайип Эрдоган). Но есть кое-что, что сказал наш президент: "будет поэтапный диалог". Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
https://ria.ru/20230103/turtsiya-1842939791.html
https://ria.ru/20230103/bezhentsy-1842939054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган
Мевлют Чавушоглу, Турция, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган
14:14 03.01.2023 (обновлено: 14:37 03.01.2023)
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Чавушоглу: оценка возможности встречи Эрдогана и Асада будет после переговоров глав МИД
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что оценка этого вероятна после планируемой встречи глав МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину
провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в Москве.
"Было бы неправильно делать такие прогнозы. В конечном счете, это решение должен принять господин президент (Тайип Эрдоган). Но есть кое-что, что сказал наш президент: "будет поэтапный диалог". Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов
ранее сказал РИА Новости, что Москва
не навязывает посредничество Анкаре
и Дамаску
, но если РФ
попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.