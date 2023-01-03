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Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 03.01.2023
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Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 03.01.2023
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:14
2023-01-03T14:37
мевлют чавушоглу
турция
сирия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что оценка этого вероятна после планируемой встречи глав МИД.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в Москве."Было бы неправильно делать такие прогнозы. В конечном счете, это решение должен принять господин президент (Тайип Эрдоган). Но есть кое-что, что сказал наш президент: "будет поэтапный диалог". Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
https://ria.ru/20230103/turtsiya-1842939791.html
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мевлют чавушоглу, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган
Мевлют Чавушоглу, Турция, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган
14:14 03.01.2023 (обновлено: 14:37 03.01.2023)
 
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада

Чавушоглу: оценка возможности встречи Эрдогана и Асада будет после переговоров глав МИД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что оценка этого вероятна после планируемой встречи глав МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в Москве.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:17
Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции
"Было бы неправильно делать такие прогнозы. В конечном счете, это решение должен принять господин президент (Тайип Эрдоган). Но есть кое-что, что сказал наш президент: "будет поэтапный диалог". Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:11
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев
 
Мевлют ЧавушоглуТурцияСирияБашар АсадРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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