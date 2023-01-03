https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842939384.html

Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада

Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 03.01.2023

Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:14

2023-01-03T14:14

2023-01-03T14:37

мевлют чавушоглу

турция

сирия

башар асад

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452118_0:123:3023:1823_1920x0_80_0_0_0cb50086e497d999c23c1f61a4d37c6c.jpg

АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе, заявил, что оценка этого вероятна после планируемой встречи глав МИД.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в Москве."Было бы неправильно делать такие прогнозы. В конечном счете, это решение должен принять господин президент (Тайип Эрдоган). Но есть кое-что, что сказал наш президент: "будет поэтапный диалог". Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.

https://ria.ru/20230103/turtsiya-1842939791.html

https://ria.ru/20230103/bezhentsy-1842939054.html

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мевлют чавушоглу, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган