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Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным - РИА Новости, 03.01.2023
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Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным - РИА Новости, 03.01.2023
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:50
2023-01-03T15:52
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести безотлагательно, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. &lt;…&gt; Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций", — сказал он.Зюганов отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, "чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима" на Украине. "Мы должны подвести итоги года. Он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер. &lt;…&gt; Есть смысл обменяться опытом", — отметил он.
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политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
12:50 03.01.2023 (обновлено: 15:52 03.01.2023)
 
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным

Лидер КПРФ Зюганов: встреча руководства Госдумы с Путиным необходима, она готовится

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести безотлагательно, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций", — сказал он.
Зюганов отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, "чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима" на Украине.
"Мы должны подвести итоги года. Он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер. <…> Есть смысл обменяться опытом", — отметил он.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет
 
ПолитикаВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
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