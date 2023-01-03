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Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным - РИА Новости, 03.01.2023
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:50
2023-01-03T12:50
2023-01-03T15:52
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести безотлагательно, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций", — сказал он.Зюганов отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, "чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима" на Украине. "Мы должны подвести итоги года. Он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер. <…> Есть смысл обменяться опытом", — отметил он.
https://ria.ru/20221219/rossiya-1839671916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
12:50 03.01.2023 (обновлено: 15:52 03.01.2023)
Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Лидер КПРФ Зюганов: встреча руководства Госдумы с Путиным необходима, она готовится
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести безотлагательно, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций", — сказал он.
Зюганов отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, "чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима" на Украине
.
"Мы должны подвести итоги года. Он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер. <…> Есть смысл обменяться опытом", — отметил он.