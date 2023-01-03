https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842928639.html

Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным

Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным - РИА Новости, 03.01.2023

Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным

Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:50

2023-01-03T12:50

2023-01-03T15:52

политика

владимир путин

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится, такая встреча необходима и ее надо провести безотлагательно, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций", — сказал он.Зюганов отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, "чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима" на Украине. "Мы должны подвести итоги года. Он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер. <…> Есть смысл обменяться опытом", — отметил он.

https://ria.ru/20221219/rossiya-1839671916.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф