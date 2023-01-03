https://ria.ru/20230103/trevoga-1842952619.html

В некоторых регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023

В некоторых регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:06

2023-01-03T16:06

2023-01-03T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях практически одновременно – 14.46 (15.46 мск). Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, спустя некоторое время она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230103/kramatorsk-1842917700.html

украина

полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область