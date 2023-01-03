https://ria.ru/20230103/trevoga-1842940283.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:21

2023-01-03T14:21

2023-01-03T14:21

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

харьковская область

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Сумская область: объявлена в 14.02 (мск). Харьковская область: объявлена в 14.01 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 14.00 (мск)", - говорится в сообщении министерства. Также, согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы рф