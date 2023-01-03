https://ria.ru/20230103/trevoga-1842940283.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:21
2023-01-03T14:21
2023-01-03T14:21
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
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украина
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Сумская область: объявлена в 14.02 (мск). Харьковская область: объявлена в 14.01 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 14.00 (мск)", - говорится в сообщении министерства. Также, согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу