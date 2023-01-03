Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/trevoga-1842940283.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:21
2023-01-03T14:21
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
киев
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Сумская область: объявлена в 14.02 (мск). Харьковская область: объявлена в 14.01 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 14.00 (мск)", - говорится в сообщении министерства. Также, согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html
харьковская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
14:21 03.01.2023
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Сумская область: объявлена в 14.02 (мск). Харьковская область: объявлена в 14.01 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 14.00 (мск)", - говорится в сообщении министерства.
Также, согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 15:49
В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине
 
В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийХарьковская областьКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала