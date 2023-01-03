https://ria.ru/20230103/tramvay-1842926604.html

В Петербурге сошел с рельсов трамвай

В Петербурге сошел с рельсов трамвай - РИА Новости, 03.01.2023

В Петербурге сошел с рельсов трамвай

Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:33

2023-01-03T12:33

2023-01-03T13:32

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". Инцидент произошел на проспекте Просвещения - трамвай сошел с рельсов, пробив ограждение. "Сход вагона в направлении от станции Ручьи. Вагон уже убрали, работают оперативные службы Горэлектротранс, в ближайшее время движение на участке восстановят. В данный момент трамваи едут до Суздальского проспекта", - рассказали в "Горэлектротрансе". Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20221222/tramvay-1840640865.html

https://ria.ru/20220513/remont-1788350543.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург