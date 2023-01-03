https://ria.ru/20230103/tramvay-1842926604.html
В Петербурге сошел с рельсов трамвай
В Петербурге сошел с рельсов трамвай - РИА Новости, 03.01.2023
В Петербурге сошел с рельсов трамвай
Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:33
2023-01-03T12:33
2023-01-03T13:32
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". Инцидент произошел на проспекте Просвещения - трамвай сошел с рельсов, пробив ограждение. "Сход вагона в направлении от станции Ручьи. Вагон уже убрали, работают оперативные службы Горэлектротранс, в ближайшее время движение на участке восстановят. В данный момент трамваи едут до Суздальского проспекта", - рассказали в "Горэлектротрансе". Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20221222/tramvay-1840640865.html
https://ria.ru/20220513/remont-1788350543.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
12:33 03.01.2023 (обновлено: 13:32 03.01.2023)
В Петербурге сошел с рельсов трамвай
В Петербурге на проспекте Просвещения сошел с рельсов трамвай
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Инцидент произошел на проспекте Просвещения - трамвай сошел с рельсов, пробив ограждение.
"Сход вагона в направлении от станции Ручьи. Вагон уже убрали, работают оперативные службы Горэлектротранс, в ближайшее время движение на участке восстановят. В данный момент трамваи едут до Суздальского проспекта", - рассказали в "Горэлектротрансе".
Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.