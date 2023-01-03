https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html
В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской
В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской - РИА Новости, 03.01.2023
В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской
Минский городской суд 17 января приступит к рассмотрению уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:42
2023-01-03T17:42
2023-01-03T21:25
белоруссия
в мире
светлана тихановская
верховный суд белоруссии
павел латушко
сергей дылевский
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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Минский городской суд 17 января приступит к рассмотрению уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, сообщается на сайте Верховного суда страны.Оппозиционеры, которые сейчас находятся за пределами Белоруссии, согласно сообщению, вызываются судом в качестве обвиняемых к 10:00 (совпадает с мск) 17 января 2023 года в Минский городской суд.
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, светлана тихановская, верховный суд белоруссии, павел латушко, сергей дылевский
Белоруссия, В мире, Светлана Тихановская, Верховный суд Белоруссии, Павел Латушко, Сергей Дылевский
17:42 03.01.2023 (обновлено: 21:25 03.01.2023)
В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской
ВС Белоруссии: суд рассмотрит дело Тихановской и других оппозиционеров 17 января