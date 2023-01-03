https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html

В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской

В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской - РИА Новости, 03.01.2023

В Белоруссии назначили дату рассмотрения дела Тихановской

Минский городской суд 17 января приступит к рассмотрению уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:42

2023-01-03T17:42

2023-01-03T21:25

белоруссия

в мире

светлана тихановская

верховный суд белоруссии

павел латушко

сергей дылевский

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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Минский городской суд 17 января приступит к рассмотрению уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, сообщается на сайте Верховного суда страны.Оппозиционеры, которые сейчас находятся за пределами Белоруссии, согласно сообщению, вызываются судом в качестве обвиняемых к 10:00 (совпадает с мск) 17 января 2023 года в Минский городской суд.

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, в мире, светлана тихановская, верховный суд белоруссии, павел латушко, сергей дылевский