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Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962188.html
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением - РИА Новости, 03.01.2023
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:27
2023-01-03T17:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщается на сайте Кремля."Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
17:27 03.01.2023 (обновлено: 17:33 03.01.2023)
 
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением

Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением до 1 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России в Москве
Здание Министерства обороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщается на сайте Кремля.
"Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 16:05Специальная военная операция на Украине
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
 
 
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