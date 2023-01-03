https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962188.html
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением - РИА Новости, 03.01.2023
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:27
2023-01-03T17:27
2023-01-03T17:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщается на сайте Кремля."Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20221231/putin-1842642093.html
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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
17:27 03.01.2023 (обновлено: 17:33 03.01.2023)
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением
Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением до 1 февраля