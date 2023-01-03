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В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 03.01.2023
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов
На Краснолиманском направлении в Донбассе ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:16
2023-01-03T17:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
россия
донбасс
луганская народная республика
безопасность
владимир путин
украина
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. На Краснолиманском направлении в Донбассе ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Марочко уточнил, что диверсанты пытались воспользоваться густым туманом для захвата позиций в районе населенного пункта Стельмаховка. Благодаря предоставленным волонтерами тепловизорам эту группу удалось вовремя обнаружить и ликвидировать, добавил он.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях более 160 человек убитыми и ранеными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html
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донбасс
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андрей марочко, россия, донбасс, луганская народная республика, безопасность, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Украина
16:16 03.01.2023 (обновлено: 17:00 03.01.2023)
 
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов

В ЛНР заявили, что на Краснолиманском направлении уничтожена группа украинских диверсантов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. На Краснолиманском направлении в Донбассе ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
"На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины", — сказал он.
Марочко уточнил, что диверсанты пытались воспользоваться густым туманом для захвата позиций в районе населенного пункта Стельмаховка. Благодаря предоставленным волонтерами тепловизорам эту группу удалось вовремя обнаружить и ликвидировать, добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях более 160 человек убитыми и ранеными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 10:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВладимир ПутинУкраина
 
 
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