https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html

В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов

В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 03.01.2023

В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов

На Краснолиманском направлении в Донбассе ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:16

2023-01-03T16:16

2023-01-03T17:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

россия

донбасс

луганская народная республика

безопасность

владимир путин

украина

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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. На Краснолиманском направлении в Донбассе ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Марочко уточнил, что диверсанты пытались воспользоваться густым туманом для захвата позиций в районе населенного пункта Стельмаховка. Благодаря предоставленным волонтерами тепловизорам эту группу удалось вовремя обнаружить и ликвидировать, добавил он.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях более 160 человек убитыми и ранеными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, россия, донбасс, луганская народная республика, безопасность, владимир путин, украина