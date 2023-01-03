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Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России - РИА Новости, 03.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230103/restorany-1842910933.html
Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России
Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России - РИА Новости, 03.01.2023
Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России
Цены на блюда в российских ресторанах за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов, но при этом практически не произошло роста в сегменте фастфуда,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:29
2023-01-03T11:29
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Цены на блюда в российских ресторанах за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов, но при этом практически не произошло роста в сегменте фастфуда, рассказал РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. В частности, в сети "Мясо &amp; Рыба" цены в среднем по России выросли на восемь процентов, а в "Якитории" – на семь, добавил он. Он добавил, что при этом подорожание продуктов весной, в зависимости от категории, колебалось на уровне 70-100 процентов. Уход иностранных поставщиков с российского рынка заставил многих оперативно найти альтернативные варианты, в том числе из дружественных стран. "Мы с 2014 года постепенно делали это. Проблем каких-то нет. Единственное, что-то продолжает поступать в обход, и от этого стоимость увеличивается. Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно", – рассказал президент ФРиО Игорь Бухаров. В ресторанах России в 2022 году стало больше не только российских продуктов, но и отечественного алкоголя. Так, доля отечественных вин в "Якитории" после ухода крупных зарубежных производителей выросла до 30-40 процентов. Представители отрасли отметили, что 2022 году зафиксирован рост трафика в ресторанах, расположенных в крупных городах России, привлекательных для путешественников. По мнению владелицы нижегородского ресторана Red Wall Екатерины Зайдес, развитие внутреннего туризма положительно повлияло на посещаемость ее заведения. "Наш ресторан стал отождествляться с туристическим местом, обязательным к посещению, так как находится в исторической части города. А также потому, что мы готовим только из локальных продуктов", – объяснила Зайдес.
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туризм, туристы, новости - туризм, рестораны, игорь бухаров
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Рестораны, Игорь Бухаров
11:29 03.01.2023
 
Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России

Эксперты: цены в ресторанах России за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов

© РИА Новости / Ольга КабановаБлюдо в ресторане Seasons
Блюдо в ресторане Seasons - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Цены на блюда в российских ресторанах за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов, но при этом практически не произошло роста в сегменте фастфуда, рассказал РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.
В частности, в сети "Мясо & Рыба" цены в среднем по России выросли на восемь процентов, а в "Якитории" – на семь, добавил он.
"В первую очередь в кризис мы старались сохранить лояльность гостей. Например, сдерживали рост цен, который составил семь процентов, а по отрасли в целом – 15", – отметил директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов.
Он добавил, что при этом подорожание продуктов весной, в зависимости от категории, колебалось на уровне 70-100 процентов.
Уход иностранных поставщиков с российского рынка заставил многих оперативно найти альтернативные варианты, в том числе из дружественных стран. "Мы с 2014 года постепенно делали это. Проблем каких-то нет. Единственное, что-то продолжает поступать в обход, и от этого стоимость увеличивается. Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно", – рассказал президент ФРиО Игорь Бухаров.
В ресторанах России в 2022 году стало больше не только российских продуктов, но и отечественного алкоголя. Так, доля отечественных вин в "Якитории" после ухода крупных зарубежных производителей выросла до 30-40 процентов.
Представители отрасли отметили, что 2022 году зафиксирован рост трафика в ресторанах, расположенных в крупных городах России, привлекательных для путешественников. По мнению владелицы нижегородского ресторана Red Wall Екатерины Зайдес, развитие внутреннего туризма положительно повлияло на посещаемость ее заведения. "Наш ресторан стал отождествляться с туристическим местом, обязательным к посещению, так как находится в исторической части города. А также потому, что мы готовим только из локальных продуктов", – объяснила Зайдес.
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