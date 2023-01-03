https://ria.ru/20230103/restorany-1842910933.html

Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России

Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России - РИА Новости, 03.01.2023

Эксперты рассказали, как за год выросли цены в ресторанах России

Цены на блюда в российских ресторанах за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов, но при этом практически не произошло роста в сегменте фастфуда,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:29

2023-01-03T11:29

2023-01-03T11:29

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игорь бухаров

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Цены на блюда в российских ресторанах за минувший год в среднем поднялись на 20 процентов, но при этом практически не произошло роста в сегменте фастфуда, рассказал РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. В частности, в сети "Мясо & Рыба" цены в среднем по России выросли на восемь процентов, а в "Якитории" – на семь, добавил он. Он добавил, что при этом подорожание продуктов весной, в зависимости от категории, колебалось на уровне 70-100 процентов. Уход иностранных поставщиков с российского рынка заставил многих оперативно найти альтернативные варианты, в том числе из дружественных стран. "Мы с 2014 года постепенно делали это. Проблем каких-то нет. Единственное, что-то продолжает поступать в обход, и от этого стоимость увеличивается. Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно", – рассказал президент ФРиО Игорь Бухаров. В ресторанах России в 2022 году стало больше не только российских продуктов, но и отечественного алкоголя. Так, доля отечественных вин в "Якитории" после ухода крупных зарубежных производителей выросла до 30-40 процентов. Представители отрасли отметили, что 2022 году зафиксирован рост трафика в ресторанах, расположенных в крупных городах России, привлекательных для путешественников. По мнению владелицы нижегородского ресторана Red Wall Екатерины Зайдес, развитие внутреннего туризма положительно повлияло на посещаемость ее заведения. "Наш ресторан стал отождествляться с туристическим местом, обязательным к посещению, так как находится в исторической части города. А также потому, что мы готовим только из локальных продуктов", – объяснила Зайдес.

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, рестораны, игорь бухаров