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Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов - РИА Новости, 03.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230103/remeyki-1842914454.html
Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов
Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов - РИА Новости, 03.01.2023
Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что нужны хорошие ремейки на советские новогодние фильмы, но пока они не... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:14
2023-01-03T11:14
культура
новости культуры
елена драпеко
кино и сериалы
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что нужны хорошие ремейки на советские новогодние фильмы, но пока они не получаются. "Хорошие нужны (ремейки), но пока что у них не получается", - сказала она. При этом депутат подчеркнула, что новый фильм или ремейк должен быть "просто талантливо снят". "Дело не в жанре - ремейк или не ремейк, это должно быть талантливо. А когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас. Любые, новые пусть снимают. Что нам, рассказать нечего? Зачем обязательно ремейки? Пусть снимают новое что-то, есть же хорошие картины современные", - заметила она.
РИА Новости
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новости культуры, елена драпеко, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Елена Драпеко, Кино и сериалы
11:14 03.01.2023
 
Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов

Депутат Драпеко заявила, что ремейки советских новогодних фильмов пока не получаются

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЕлена Драпеко
Елена Драпеко - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Драпеко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что нужны хорошие ремейки на советские новогодние фильмы, но пока они не получаются.
"Хорошие нужны (ремейки), но пока что у них не получается", - сказала она.
При этом депутат подчеркнула, что новый фильм или ремейк должен быть "просто талантливо снят".
"Дело не в жанре - ремейк или не ремейк, это должно быть талантливо. А когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас. Любые, новые пусть снимают. Что нам, рассказать нечего? Зачем обязательно ремейки? Пусть снимают новое что-то, есть же хорошие картины современные", - заметила она.
"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами
© Мосфильм (1978)

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".

Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.

 Кадр из фильма Обыкновенное чудо
1 из 21

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".

Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.

© Мосфильм (1978)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"А журавлики-кораблики летят под небесами, и белые, и серые, и с длинными носами! Смотри!"

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли", снятый по сценарию Виктора Розова, — единственная в истории отечественного кино картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Пронзительная и честная, она стала не только вершиной актерского, операторского и режиссерского искусства, но и вехой в жизни нескольких поколений.

Кадр из фильма Летят журавли
2 из 21

"А журавлики-кораблики летят под небесами, и белые, и серые, и с длинными носами! Смотри!"

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли", снятый по сценарию Виктора Розова, — единственная в истории отечественного кино картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Пронзительная и честная, она стала не только вершиной актерского, операторского и режиссерского искусства, но и вехой в жизни нескольких поколений.

© РИА Новости
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"Пойми, главное — мы в Москве живем. А Москва —это большая лотерея. Здесь можно все выиграть".

Это сейчас "Москва слезам не верит" — энциклопедия советской жизни и общепризнанный хит. А когда картина вышла на экраны, кинематографическое начальство и критики отнеслись к ней с легким пренебрежением, как к еще одной банальной истории о "Золушке". Какой же неожиданностью для всех стал "Оскар" за лучший иностранный фильм.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова (слева) в фильме Москва слезам не верит (режиссер Владимир Меньшов)
3 из 21

"Пойми, главное — мы в Москве живем. А Москва —это большая лотерея. Здесь можно все выиграть".

Это сейчас "Москва слезам не верит" — энциклопедия советской жизни и общепризнанный хит. А когда картина вышла на экраны, кинематографическое начальство и критики отнеслись к ней с легким пренебрежением, как к еще одной банальной истории о "Золушке". Какой же неожиданностью для всех стал "Оскар" за лучший иностранный фильм.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" / Перейти в медиабанк

"Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет, и ведет"...

Первая советская музыкальная комедия, первая самостоятельная режиссерская работа Григория Александрова, первая лирико-комедийная роль Любови Орловой — все сошлось в "Веселых ребятах". Снятый в голливудском стиле мюзикл о том, как пастух и домработница стали звездами Большого театра, снискал огромный успех на родине и получал призы за рубежом. Картину хвалил сам великий Чарли Чаплин.

Кадр цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова Веселые ребята
4 из 21

"Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет, и ведет"...

Первая советская музыкальная комедия, первая самостоятельная режиссерская работа Григория Александрова, первая лирико-комедийная роль Любови Орловой — все сошлось в "Веселых ребятах". Снятый в голливудском стиле мюзикл о том, как пастух и домработница стали звездами Большого театра, снискал огромный успех на родине и получал призы за рубежом. Картину хвалил сам великий Чарли Чаплин.

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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"Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!"

Искренней и обаятельной Тосе Кислицыной из фильма "Девчата" удалось-таки обойти всех записных красавиц и добиться внимания первого парня на деревне. После этой роли актрису Надежду Румянцеву зрители полюбили раз и навсегда, а иностранные газеты нарекли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".

Кадр из комедийного художественного фильма Девчата. В роли Анфисы - Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси - Надежда Румянцева
5 из 21

"Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!"

Искренней и обаятельной Тосе Кислицыной из фильма "Девчата" удалось-таки обойти всех записных красавиц и добиться внимания первого парня на деревне. После этой роли актрису Надежду Румянцеву зрители полюбили раз и навсегда, а иностранные газеты нарекли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".

© РИА Новости
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© Мосфильм (1965)

— Здрасьте, теть Зоя! Дайте, пожалуйста, ключ.
— У тебя же сегодня экзамен.
— Еще целых три часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.

Режиссер Леонид Гайдай не любил анекдотов, не смеялся от веселых сцен и мог претендовать на звание самого мрачного из комедиографов. При этом он снимал уморительно смешные комедии. Мерило успеха для него всегда было одно — зритель. И публика отвечала взаимностью: "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" неизменно становились лидерами проката.

 Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
6 из 21

— Здрасьте, теть Зоя! Дайте, пожалуйста, ключ.
— У тебя же сегодня экзамен.
— Еще целых три часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.

Режиссер Леонид Гайдай не любил анекдотов, не смеялся от веселых сцен и мог претендовать на звание самого мрачного из комедиографов. При этом он снимал уморительно смешные комедии. Мерило успеха для него всегда было одно — зритель. И публика отвечала взаимностью: "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" неизменно становились лидерами проката.

© Мосфильм (1965)
© Ленфильм

— Дорогой Холмс, вы великий сыщик!
— Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!

Гений дедуктивного метода в исполнении Василия Ливанова оказался так похож на привычного англичанам Холмса, что даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!". За исполнение роли лучшего детектива всех времен актер получил Орден Британской империи. Безусловным фактором успеха фильма стал блестящий тандем Ливанова и Виталия Соломина: доктор Ватсон здесь впервые перестал быть тенью главного героя и превратился в полноценного персонажа.

Кадр из фильма Шерлок Холмс и доктор Ватсон
7 из 21

— Дорогой Холмс, вы великий сыщик!
— Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!

Гений дедуктивного метода в исполнении Василия Ливанова оказался так похож на привычного англичанам Холмса, что даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!". За исполнение роли лучшего детектива всех времен актер получил Орден Британской империи. Безусловным фактором успеха фильма стал блестящий тандем Ливанова и Виталия Соломина: доктор Ватсон здесь впервые перестал быть тенью главного героя и превратился в полноценного персонажа.

© Ленфильм
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Че это вы здесь делаете, а?"

История школьника Кости Иночкина, изгнанного из пионерского лагеря за нарушение дисциплины, должна была быть всего лишь дипломной работой выпускника ВГИКа Элема Климова, а стала визитной карточкой режиссера, хотя после нее он создал несколько выдающихся кинолент. Но в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" так точно отразилось и получило художественное содержание само время, что он навсегда чем-то большим, чем просто сатирическая комедия.

Московский школьник Витя Косых в роли Кости Иночкина в кинофильме Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён
8 из 21

"Че это вы здесь делаете, а?"

История школьника Кости Иночкина, изгнанного из пионерского лагеря за нарушение дисциплины, должна была быть всего лишь дипломной работой выпускника ВГИКа Элема Климова, а стала визитной карточкой режиссера, хотя после нее он создал несколько выдающихся кинолент. Но в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" так точно отразилось и получило художественное содержание само время, что он навсегда чем-то большим, чем просто сатирическая комедия.

© РИА Новости
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© РИА Новости / В.Мурашко / Перейти в медиабанк

"А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни".

"Солярис" Андрея Тарковского по мотивам романа Станислава Лема — самый "простой" и коммерчески успешный фильм режиссера. В СССР картину впервые показали в 1973 году, после чего она 15 лет не покидала ограниченного проката. Несмотря на то что она шла всего в пяти кинотеатрах, на нее было продано более десяти миллионов билетов. Фантастическая драма, действие которой разворачивалось на космической станции, перешагнула за границы жанра и обернулась художественным высказыванием о пределах познания, совести и прощении.

Кадр из фильма Солярис
9 из 21

"А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни".

"Солярис" Андрея Тарковского по мотивам романа Станислава Лема — самый "простой" и коммерчески успешный фильм режиссера. В СССР картину впервые показали в 1973 году, после чего она 15 лет не покидала ограниченного проката. Несмотря на то что она шла всего в пяти кинотеатрах, на нее было продано более десяти миллионов билетов. Фантастическая драма, действие которой разворачивалось на космической станции, перешагнула за границы жанра и обернулась художественным высказыванием о пределах познания, совести и прощении.

© РИА Новости / В.Мурашко
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© РИА Новости / Студия "Мосфильм" / Перейти в медиабанк

"Я бы хотел быть незлым человеком, я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать, но я всю жизнь вру".

"Калина красная" Василия Шукшина поразила самобытным талантом автора. Интонация грешника, который кается перед всеми, кого любил и кому причинил зло, никого не оставила равнодушным. По разным оценкам, картину посмотрели почти 100 миллионов человек, она потрясла не только обычных зрителей, но и кинематографистов, работой Шукшина восхищались Антониони и Феллини.

Кадр из кинофильма Калина красная. 1973 год
10 из 21

"Я бы хотел быть незлым человеком, я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать, но я всю жизнь вру".

"Калина красная" Василия Шукшина поразила самобытным талантом автора. Интонация грешника, который кается перед всеми, кого любил и кому причинил зло, никого не оставила равнодушным. По разным оценкам, картину посмотрели почти 100 миллионов человек, она потрясла не только обычных зрителей, но и кинематографистов, работой Шукшина восхищались Антониони и Феллини.

© РИА Новости / Студия "Мосфильм"
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© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)

"Вы рисовать умеете?.. Очень жаль, я тоже не умею. А эти... буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники!" — это выражение стало крылатым не только благодаря блистательному тексту Ильфа и Петрова, но и задумке главного комедиографа СССР Леонида Гайдая. "12 стульев" были мечтой режиссера, а дуэт Арчила Гомиашвили в роли великого комбинатора Остапа Бендера и Сергея Филиппова в образе Кисы Воробьянинова позволил ей осуществиться и превратил картину в хит.

Кадр из фильма 12 стульев
11 из 21

"Вы рисовать умеете?.. Очень жаль, я тоже не умею. А эти... буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники!" — это выражение стало крылатым не только благодаря блистательному тексту Ильфа и Петрова, но и задумке главного комедиографа СССР Леонида Гайдая. "12 стульев" были мечтой режиссера, а дуэт Арчила Гомиашвили в роли великого комбинатора Остапа Бендера и Сергея Филиппова в образе Кисы Воробьянинова позволил ей осуществиться и превратил картину в хит.

© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)
© РИА Новости / Пашвыкин / Перейти в медиабанк

"Делом надо заниматься, дорогой мой, делом".

Никита Михалков в юности очень любил вестерны, и когда пришло время снимать первый полный метр, обратился именно к этому жанру. Фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", рассказывающий о жизни после Гражданской войны, выделялся не только крепким приключенческим сюжетом. Зрителей захватила история настоящей дружбы и тонкая психологическая нюансировка характеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кино.

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова Свой среди чужих, чужой среди своих
12 из 21

"Делом надо заниматься, дорогой мой, делом".

Никита Михалков в юности очень любил вестерны, и когда пришло время снимать первый полный метр, обратился именно к этому жанру. Фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", рассказывающий о жизни после Гражданской войны, выделялся не только крепким приключенческим сюжетом. Зрителей захватила история настоящей дружбы и тонкая психологическая нюансировка характеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кино.

© РИА Новости / Пашвыкин
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© Мосфильм (1975)

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция".

Фильм, который "Госкино и "Мосфильм" не хотели запускать в производство даже как короткометражку, все-таки был создан и стал самым популярным в истории советского и российского кино. Женя Лукашин Андрея Мягкова и Надя Барбары Брыльски настолько полюбились зрителям, что вот уже почти полвека без них не обходится ни одно новогоднее застолье, а успех "Иронии судьбы, или С легким паром!" теперь пытаются повторить в Голливуде.

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
13 из 21

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция".

Фильм, который "Госкино и "Мосфильм" не хотели запускать в производство даже как короткометражку, все-таки был создан и стал самым популярным в истории советского и российского кино. Женя Лукашин Андрея Мягкова и Надя Барбары Брыльски настолько полюбились зрителям, что вот уже почти полвека без них не обходится ни одно новогоднее застолье, а успех "Иронии судьбы, или С легким паром!" теперь пытаются повторить в Голливуде.

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить, и, просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день".

Фильм "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева, который вышел на экраны в 1965 году, стал одним из символов эпохи "оттепели". Лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь, в Госкино обругали за неясность идейного замысла и отсутствие четкой фабулы. Это действительно тонкое и ненавязчивое кино, в котором нет "белого и черного". Чистое искусство.

Сцена из концептуального фильма Мне двадцать лет режиссера Марлена Хуциева
14 из 21

"Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить, и, просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день".

Фильм "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева, который вышел на экраны в 1965 году, стал одним из символов эпохи "оттепели". Лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь, в Госкино обругали за неясность идейного замысла и отсутствие четкой фабулы. Это действительно тонкое и ненавязчивое кино, в котором нет "белого и черного". Чистое искусство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Чигляков / Перейти в медиабанк

"Простите, часовню тоже я развалил?"

Идея "Кавказской пленницы" родилась из газетной истории о похищении девушки влюбленным джигитом. Для новой картины Леониду Гайдаю требовалась новая героиня. Найти лицо, не знакомое широкой аудитории и не вызывающее у зрителя ненужных ассоциаций, оказалось не так-то просто. Из нескольких сотен претенденток на роль Нины режиссер выбрал молоденькую артистку цирка Наташу Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица свела с ума не только незадачливого студента Шурика, но и всю страну. За год комедию посмотрели 76,5 миллиона человек.

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Кавказская пленница
15 из 21

"Простите, часовню тоже я развалил?"

Идея "Кавказской пленницы" родилась из газетной истории о похищении девушки влюбленным джигитом. Для новой картины Леониду Гайдаю требовалась новая героиня. Найти лицо, не знакомое широкой аудитории и не вызывающее у зрителя ненужных ассоциаций, оказалось не так-то просто. Из нескольких сотен претенденток на роль Нины режиссер выбрал молоденькую артистку цирка Наташу Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица свела с ума не только незадачливого студента Шурика, но и всю страну. За год комедию посмотрели 76,5 миллиона человек.

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
© Мосфильм (1973)

"Ну, царь, вздрогнули!"

После "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай хотел снять картину по Булгакову, и в 1973 году появился "Иван Васильевич меняет профессию". Как и другие комедии режиссера, эта требовала от публики постоянной вовлеченности и не давала ни секунды передышки. "В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", — говорил Гайдай. Именно таким и было его кино — острым и метким, а мощный позитивный заряд обеспечивает ему любовь зрителей и сегодня.

 Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
16 из 21

"Ну, царь, вздрогнули!"

После "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай хотел снять картину по Булгакову, и в 1973 году появился "Иван Васильевич меняет профессию". Как и другие комедии режиссера, эта требовала от публики постоянной вовлеченности и не давала ни секунды передышки. "В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", — говорил Гайдай. Именно таким и было его кино — острым и метким, а мощный позитивный заряд обеспечивает ему любовь зрителей и сегодня.

© Мосфильм (1973)
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанк

"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".

Первый же советский шпионский сериал "17 мгновений весны" оказался культовым. Таковым его сделал не только захватывающий сюжет, но и великолепный актерский ансамбль. Штирлиц Вячеслава Тихонова и вовсе само совершенство: умен, красив, благороден, непогрешим. Однако создатели и предположить не могли, что картину будут считать лучшим фильмом о разведке и пересматривать через десятилетия. "Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит", — вспоминал исполнитель роли Бормана Юрий Визбор.

Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма Семнадцать мгновений весны
17 из 21

"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".

Первый же советский шпионский сериал "17 мгновений весны" оказался культовым. Таковым его сделал не только захватывающий сюжет, но и великолепный актерский ансамбль. Штирлиц Вячеслава Тихонова и вовсе само совершенство: умен, красив, благороден, непогрешим. Однако создатели и предположить не могли, что картину будут считать лучшим фильмом о разведке и пересматривать через десятилетия. "Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит", — вспоминал исполнитель роли Бормана Юрий Визбор.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
© Мосфильм (1986)

"Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание".

Перестроечное кино нуждалось в новом герое, им стал шустрый и несколько нахальный парень Иван с рабочей окраины, который навел шороху в респектабельной профессорской семье. Фильм "Курьер" Карена Шахназарова вышел на экраны в 1986 году и оказался предвестником перемен.

Кадр из фильма Курьер
18 из 21

"Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание".

Перестроечное кино нуждалось в новом герое, им стал шустрый и несколько нахальный парень Иван с рабочей окраины, который навел шороху в респектабельной профессорской семье. Фильм "Курьер" Карена Шахназарова вышел на экраны в 1986 году и оказался предвестником перемен.

© Мосфильм (1986)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Уборщица? Как же я промахнулась! Ехала к пианисту, а приехала к уборщице?"

"Вокзал для двоих" вместе с "Иронией судьбы" и "Служебным романом" составил своеобразную трилогию Эльдара Рязанова о любви. "У этих фильмов есть общая тема — как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга", — говорил режиссер. В отличие от двух других, "Вокзал" не был легким и смешным. Возможно, именно в пронзительной интонации и кроится секрет его успеха.

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме Вокзал для двоих (режиссер Эльдар Рязанов)
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"Уборщица? Как же я промахнулась! Ехала к пианисту, а приехала к уборщице?"

"Вокзал для двоих" вместе с "Иронией судьбы" и "Служебным романом" составил своеобразную трилогию Эльдара Рязанова о любви. "У этих фильмов есть общая тема — как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга", — говорил режиссер. В отличие от двух других, "Вокзал" не был легким и смешным. Возможно, именно в пронзительной интонации и кроится секрет его успеха.

© РИА Новости
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© Фото : MMO Ingeokom (1992)

"Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус".

Последняя комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ознаменовала собой смену эпох. Съемки начались в начале августа 1991 года, а премьера состоялась уже после распада СССР. Фильм оказался таким же хаотичным, как тогдашняя жизнь, в нем сошлись КГБ и ЦРУ, суперагенты и шейхи, мафиози и верблюды...

 Кадр из фильма На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
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"Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус".

Последняя комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ознаменовала собой смену эпох. Съемки начались в начале августа 1991 года, а премьера состоялась уже после распада СССР. Фильм оказался таким же хаотичным, как тогдашняя жизнь, в нем сошлись КГБ и ЦРУ, суперагенты и шейхи, мафиози и верблюды...

© Фото : MMO Ingeokom (1992)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сергей Эйзенштейн: "Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом".

"Броненосец Потемкин" — самое титулованная отечественная кинокартина, неизменно входящая в список лучших фильмов всех времен и народов. Произведению, созданному в 1925 году, до сих пор признаются в любви кинематографисты всего мира. Говоришь "кино" — подразумеваешь Эйзенштейн.

Кадр из художественного фильма Броненосец Потемкин режиссера Сергея Эйзенштейна. 1925 год
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Сергей Эйзенштейн: "Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом".

"Броненосец Потемкин" — самое титулованная отечественная кинокартина, неизменно входящая в список лучших фильмов всех времен и народов. Произведению, созданному в 1925 году, до сих пор признаются в любви кинематографисты всего мира. Говоришь "кино" — подразумеваешь Эйзенштейн.

© РИА Новости
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1 из 21

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".

Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.

© Мосфильм (1978)
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"А журавлики-кораблики летят под небесами, и белые, и серые, и с длинными носами! Смотри!"

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли", снятый по сценарию Виктора Розова, — единственная в истории отечественного кино картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Пронзительная и честная, она стала не только вершиной актерского, операторского и режиссерского искусства, но и вехой в жизни нескольких поколений.

© РИА Новости
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"Пойми, главное — мы в Москве живем. А Москва —это большая лотерея. Здесь можно все выиграть".

Это сейчас "Москва слезам не верит" — энциклопедия советской жизни и общепризнанный хит. А когда картина вышла на экраны, кинематографическое начальство и критики отнеслись к ней с легким пренебрежением, как к еще одной банальной истории о "Золушке". Какой же неожиданностью для всех стал "Оскар" за лучший иностранный фильм.

© РИА Новости
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"Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет, и ведет"...

Первая советская музыкальная комедия, первая самостоятельная режиссерская работа Григория Александрова, первая лирико-комедийная роль Любови Орловой — все сошлось в "Веселых ребятах". Снятый в голливудском стиле мюзикл о том, как пастух и домработница стали звездами Большого театра, снискал огромный успех на родине и получал призы за рубежом. Картину хвалил сам великий Чарли Чаплин.

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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"Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!"

Искренней и обаятельной Тосе Кислицыной из фильма "Девчата" удалось-таки обойти всех записных красавиц и добиться внимания первого парня на деревне. После этой роли актрису Надежду Румянцеву зрители полюбили раз и навсегда, а иностранные газеты нарекли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".

© РИА Новости
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— Здрасьте, теть Зоя! Дайте, пожалуйста, ключ.
— У тебя же сегодня экзамен.
— Еще целых три часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.

Режиссер Леонид Гайдай не любил анекдотов, не смеялся от веселых сцен и мог претендовать на звание самого мрачного из комедиографов. При этом он снимал уморительно смешные комедии. Мерило успеха для него всегда было одно — зритель. И публика отвечала взаимностью: "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" неизменно становились лидерами проката.

© Мосфильм (1965)
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— Дорогой Холмс, вы великий сыщик!
— Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!

Гений дедуктивного метода в исполнении Василия Ливанова оказался так похож на привычного англичанам Холмса, что даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!". За исполнение роли лучшего детектива всех времен актер получил Орден Британской империи. Безусловным фактором успеха фильма стал блестящий тандем Ливанова и Виталия Соломина: доктор Ватсон здесь впервые перестал быть тенью главного героя и превратился в полноценного персонажа.

© Ленфильм
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"Че это вы здесь делаете, а?"

История школьника Кости Иночкина, изгнанного из пионерского лагеря за нарушение дисциплины, должна была быть всего лишь дипломной работой выпускника ВГИКа Элема Климова, а стала визитной карточкой режиссера, хотя после нее он создал несколько выдающихся кинолент. Но в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" так точно отразилось и получило художественное содержание само время, что он навсегда чем-то большим, чем просто сатирическая комедия.

© РИА Новости
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"А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни".

"Солярис" Андрея Тарковского по мотивам романа Станислава Лема — самый "простой" и коммерчески успешный фильм режиссера. В СССР картину впервые показали в 1973 году, после чего она 15 лет не покидала ограниченного проката. Несмотря на то что она шла всего в пяти кинотеатрах, на нее было продано более десяти миллионов билетов. Фантастическая драма, действие которой разворачивалось на космической станции, перешагнула за границы жанра и обернулась художественным высказыванием о пределах познания, совести и прощении.

© РИА Новости / В.Мурашко
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"Я бы хотел быть незлым человеком, я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать, но я всю жизнь вру".

"Калина красная" Василия Шукшина поразила самобытным талантом автора. Интонация грешника, который кается перед всеми, кого любил и кому причинил зло, никого не оставила равнодушным. По разным оценкам, картину посмотрели почти 100 миллионов человек, она потрясла не только обычных зрителей, но и кинематографистов, работой Шукшина восхищались Антониони и Феллини.

© РИА Новости / Студия "Мосфильм"
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"Вы рисовать умеете?.. Очень жаль, я тоже не умею. А эти... буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники!" — это выражение стало крылатым не только благодаря блистательному тексту Ильфа и Петрова, но и задумке главного комедиографа СССР Леонида Гайдая. "12 стульев" были мечтой режиссера, а дуэт Арчила Гомиашвили в роли великого комбинатора Остапа Бендера и Сергея Филиппова в образе Кисы Воробьянинова позволил ей осуществиться и превратил картину в хит.

© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)
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"Делом надо заниматься, дорогой мой, делом".

Никита Михалков в юности очень любил вестерны, и когда пришло время снимать первый полный метр, обратился именно к этому жанру. Фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", рассказывающий о жизни после Гражданской войны, выделялся не только крепким приключенческим сюжетом. Зрителей захватила история настоящей дружбы и тонкая психологическая нюансировка характеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кино.

© РИА Новости / Пашвыкин
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"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция".

Фильм, который "Госкино и "Мосфильм" не хотели запускать в производство даже как короткометражку, все-таки был создан и стал самым популярным в истории советского и российского кино. Женя Лукашин Андрея Мягкова и Надя Барбары Брыльски настолько полюбились зрителям, что вот уже почти полвека без них не обходится ни одно новогоднее застолье, а успех "Иронии судьбы, или С легким паром!" теперь пытаются повторить в Голливуде.

© Мосфильм (1975)
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"Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить, и, просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день".

Фильм "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева, который вышел на экраны в 1965 году, стал одним из символов эпохи "оттепели". Лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь, в Госкино обругали за неясность идейного замысла и отсутствие четкой фабулы. Это действительно тонкое и ненавязчивое кино, в котором нет "белого и черного". Чистое искусство.

© РИА Новости
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"Простите, часовню тоже я развалил?"

Идея "Кавказской пленницы" родилась из газетной истории о похищении девушки влюбленным джигитом. Для новой картины Леониду Гайдаю требовалась новая героиня. Найти лицо, не знакомое широкой аудитории и не вызывающее у зрителя ненужных ассоциаций, оказалось не так-то просто. Из нескольких сотен претенденток на роль Нины режиссер выбрал молоденькую артистку цирка Наташу Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица свела с ума не только незадачливого студента Шурика, но и всю страну. За год комедию посмотрели 76,5 миллиона человек.

© РИА Новости / Чигляков
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"Ну, царь, вздрогнули!"

После "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай хотел снять картину по Булгакову, и в 1973 году появился "Иван Васильевич меняет профессию". Как и другие комедии режиссера, эта требовала от публики постоянной вовлеченности и не давала ни секунды передышки. "В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", — говорил Гайдай. Именно таким и было его кино — острым и метким, а мощный позитивный заряд обеспечивает ему любовь зрителей и сегодня.

© Мосфильм (1973)
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"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".

Первый же советский шпионский сериал "17 мгновений весны" оказался культовым. Таковым его сделал не только захватывающий сюжет, но и великолепный актерский ансамбль. Штирлиц Вячеслава Тихонова и вовсе само совершенство: умен, красив, благороден, непогрешим. Однако создатели и предположить не могли, что картину будут считать лучшим фильмом о разведке и пересматривать через десятилетия. "Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит", — вспоминал исполнитель роли Бормана Юрий Визбор.

© РИА Новости / Макс Альперт
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"Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание".

Перестроечное кино нуждалось в новом герое, им стал шустрый и несколько нахальный парень Иван с рабочей окраины, который навел шороху в респектабельной профессорской семье. Фильм "Курьер" Карена Шахназарова вышел на экраны в 1986 году и оказался предвестником перемен.

© Мосфильм (1986)
19 из 21

"Уборщица? Как же я промахнулась! Ехала к пианисту, а приехала к уборщице?"

"Вокзал для двоих" вместе с "Иронией судьбы" и "Служебным романом" составил своеобразную трилогию Эльдара Рязанова о любви. "У этих фильмов есть общая тема — как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга", — говорил режиссер. В отличие от двух других, "Вокзал" не был легким и смешным. Возможно, именно в пронзительной интонации и кроится секрет его успеха.

© РИА Новости
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20 из 21

"Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус".

Последняя комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ознаменовала собой смену эпох. Съемки начались в начале августа 1991 года, а премьера состоялась уже после распада СССР. Фильм оказался таким же хаотичным, как тогдашняя жизнь, в нем сошлись КГБ и ЦРУ, суперагенты и шейхи, мафиози и верблюды...

© Фото : MMO Ingeokom (1992)
21 из 21

Сергей Эйзенштейн: "Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом".

"Броненосец Потемкин" — самое титулованная отечественная кинокартина, неизменно входящая в список лучших фильмов всех времен и народов. Произведению, созданному в 1925 году, до сих пор признаются в любви кинематографисты всего мира. Говоришь "кино" — подразумеваешь Эйзенштейн.

© РИА Новости
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