Драпеко раскритиковала ремейки советских новогодних фильмов

© Мосфильм (1978)

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".

Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.