https://ria.ru/20230103/razgovor-1842987896.html
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января - РИА Новости, 03.01.2023
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января
Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:11
2023-01-03T22:11
2023-01-03T22:15
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
турция
россия
политика
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским в среду."Разговор запланирован", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина в среду телефонный разговор с Эрдоганом.
https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, россия, политика, владимир зеленский
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Турция, Россия, Политика, Владимир Зеленский
22:11 03.01.2023 (обновлено: 22:15 03.01.2023)
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января
Пресс-секретарь президента Песков: разговор Путина и Эрдогана запланирован на 4 января