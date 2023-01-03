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В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января - РИА Новости, 03.01.2023
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В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января - РИА Новости, 03.01.2023
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января
Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:11
2023-01-03T22:15
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
турция
россия
политика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским в среду."Разговор запланирован", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина в среду телефонный разговор с Эрдоганом.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, россия, политика, владимир зеленский
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Турция, Россия, Политика, Владимир Зеленский
22:11 03.01.2023 (обновлено: 22:15 03.01.2023)
 
В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января

Пресс-секретарь президента Песков: разговор Путина и Эрдогана запланирован на 4 января

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским в среду.
"Разговор запланирован", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина в среду телефонный разговор с Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 21:19
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковТурцияРоссияПолитикаВладимир Зеленский
 
 
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