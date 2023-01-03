https://ria.ru/20230103/razgovor-1842987896.html

В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января

В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января - РИА Новости, 03.01.2023

В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана 4 января

Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T22:11

2023-01-03T22:11

2023-01-03T22:15

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

турция

россия

политика

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским в среду."Разговор запланирован", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина в среду телефонный разговор с Эрдоганом.

https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html

турция

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, россия, политика, владимир зеленский