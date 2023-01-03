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Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники - РИА Новости, 03.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230103/puteshestviya-1842935574.html
Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники
Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники - РИА Новости, 03.01.2023
Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники
Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:14
2023-01-03T15:14
туризм
туризм
новости - туризм
рождество христово
туристы
отели
гостиницы
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей, которые включают ночь с 6 на 7 января 2023 года.Выяснилось, что больше всего туристов в праздник окажется в Москве: на столицу пришлось 25 процентов от всех заказов гостиниц. Ночь в отеле категории три звезды в канун Рождества стоит в среднем 3,8 тысячи рублей.Доля Санкт-Петербурга — 23 процента. В среднем туристы потратили на проживание там 2,5 тысячи рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи, где остановятся 14 процентов путешественников, а номер в гостинице обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки.В пятерку российских городов, где туристы встретят Рождество, также вошли Казань (ее доля — шесть процентов, стоимость номера в среднем — 3,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (пять процентов и 3,5 тысячи рублей).За границей больше всего отелей на рождественскую ночь забронировано на Пхукете, его доля – десять процентов. Сутки размещения в гостинице в этот период обойдутся россиянам примерно в 2,5 тысячи рублей. На втором месте — Стамбул: это девять процентов бронирований, средняя стоимость проживания — 8,5 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занял Дубай. Семь процентов заказов сделано в этом городе, средняя стоимость номера — четыре тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
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туризм, новости - туризм, рождество христово, туристы, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Рождество Христово, туристы, Отели, Гостиницы
15:14 03.01.2023
 
Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники

OneTwoTrip: самый популярный у российских туристов город для встречи Рождества — Москва

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале "Путешествие в Рождество" на Тверской улице в Москве
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей, которые включают ночь с 6 на 7 января 2023 года.
Выяснилось, что больше всего туристов в праздник окажется в Москве: на столицу пришлось 25 процентов от всех заказов гостиниц. Ночь в отеле категории три звезды в канун Рождества стоит в среднем 3,8 тысячи рублей.
Доля Санкт-Петербурга — 23 процента. В среднем туристы потратили на проживание там 2,5 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров Сочи, где остановятся 14 процентов путешественников, а номер в гостинице обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки.
В пятерку российских городов, где туристы встретят Рождество, также вошли Казань (ее доля — шесть процентов, стоимость номера в среднем — 3,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (пять процентов и 3,5 тысячи рублей).
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За границей больше всего отелей на рождественскую ночь забронировано на Пхукете, его доля – десять процентов. Сутки размещения в гостинице в этот период обойдутся россиянам примерно в 2,5 тысячи рублей.
На втором месте — Стамбул: это девять процентов бронирований, средняя стоимость проживания — 8,5 тысячи рублей.
Третью строчку рейтинга занял Дубай. Семь процентов заказов сделано в этом городе, средняя стоимость номера — четыре тысячи рублей в сутки.
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