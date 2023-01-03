https://ria.ru/20230103/puteshestviya-1842935574.html

Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники

Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники - РИА Новости, 03.01.2023

Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники

Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:14

2023-01-03T15:14

2023-01-03T15:14

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей, которые включают ночь с 6 на 7 января 2023 года.Выяснилось, что больше всего туристов в праздник окажется в Москве: на столицу пришлось 25 процентов от всех заказов гостиниц. Ночь в отеле категории три звезды в канун Рождества стоит в среднем 3,8 тысячи рублей.Доля Санкт-Петербурга — 23 процента. В среднем туристы потратили на проживание там 2,5 тысячи рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи, где остановятся 14 процентов путешественников, а номер в гостинице обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки.В пятерку российских городов, где туристы встретят Рождество, также вошли Казань (ее доля — шесть процентов, стоимость номера в среднем — 3,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (пять процентов и 3,5 тысячи рублей).За границей больше всего отелей на рождественскую ночь забронировано на Пхукете, его доля – десять процентов. Сутки размещения в гостинице в этот период обойдутся россиянам примерно в 2,5 тысячи рублей. На втором месте — Стамбул: это девять процентов бронирований, средняя стоимость проживания — 8,5 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занял Дубай. Семь процентов заказов сделано в этом городе, средняя стоимость номера — четыре тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

https://ria.ru/20230103/retsepty-1836824127.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, рождество христово, туристы, отели, гостиницы