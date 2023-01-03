Россияне рассказали, где встретят рождественские праздники
OneTwoTrip: самый популярный у российских туристов город для встречи Рождества — Москва
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале "Путешествие в Рождество" на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для встречи Рождества, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей, которые включают ночь с 6 на 7 января 2023 года.
Выяснилось, что больше всего туристов в праздник окажется в Москве: на столицу пришлось 25 процентов от всех заказов гостиниц. Ночь в отеле категории три звезды в канун Рождества стоит в среднем 3,8 тысячи рублей.
Доля Санкт-Петербурга — 23 процента. В среднем туристы потратили на проживание там 2,5 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров Сочи, где остановятся 14 процентов путешественников, а номер в гостинице обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки.
В пятерку российских городов, где туристы встретят Рождество, также вошли Казань (ее доля — шесть процентов, стоимость номера в среднем — 3,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (пять процентов и 3,5 тысячи рублей).
За границей больше всего отелей на рождественскую ночь забронировано на Пхукете, его доля – десять процентов. Сутки размещения в гостинице в этот период обойдутся россиянам примерно в 2,5 тысячи рублей.
На втором месте — Стамбул: это девять процентов бронирований, средняя стоимость проживания — 8,5 тысячи рублей.
Третью строчку рейтинга занял Дубай. Семь процентов заказов сделано в этом городе, средняя стоимость номера — четыре тысячи рублей в сутки.