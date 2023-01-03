https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС - РИА Новости, 03.01.2023
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС
Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:30
2023-01-03T11:30
2023-01-03T11:30
илья баланин
здоровье - общество
омс
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "Особенностью осуществления в следующем году территориальными фондами новых субъектов своих полномочий будет наделение и исполнение ими функций страховых медицинских организаций, а именно территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России. Он уточнил, что помимо этого территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и контролировать ее качество.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья баланин, здоровье - общество, омс
Илья Баланин, Здоровье - Общество, ОМС
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС
Глава ФОМС: медицинские полисы в новых регионах будут выдавать территориальные фонды ОМС
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"Особенностью осуществления в следующем году территориальными фондами новых субъектов своих полномочий будет наделение и исполнение ими функций страховых медицинских организаций, а именно территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.
Он уточнил, что помимо этого территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и контролировать ее качество.