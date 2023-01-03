https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html

Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС

Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС - РИА Новости, 03.01.2023

Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС

Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:30

2023-01-03T11:30

2023-01-03T11:30

илья баланин

здоровье - общество

омс

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "Особенностью осуществления в следующем году территориальными фондами новых субъектов своих полномочий будет наделение и исполнение ими функций страховых медицинских организаций, а именно территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России. Он уточнил, что помимо этого территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и контролировать ее качество.

https://ria.ru/20221201/izmeneniya-1835438349.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

илья баланин, здоровье - общество, омс