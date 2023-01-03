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Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС - РИА Новости, 03.01.2023
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Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС - РИА Новости, 03.01.2023
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС
Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:30
2023-01-03T11:30
илья баланин
здоровье - общество
омс
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "Особенностью осуществления в следующем году территориальными фондами новых субъектов своих полномочий будет наделение и исполнение ими функций страховых медицинских организаций, а именно территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России. Он уточнил, что помимо этого территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и контролировать ее качество.
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илья баланин, здоровье - общество, омс
Илья Баланин, Здоровье - Общество, ОМС
11:30 03.01.2023
 
Медицинские полисы в новых регионах будут давать территориальные фонды ОМС

Глава ФОМС: медицинские полисы в новых регионах будут выдавать территориальные фонды ОМС

© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Медицинский полис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"Особенностью осуществления в следующем году территориальными фондами новых субъектов своих полномочий будет наделение и исполнение ими функций страховых медицинских организаций, а именно территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.
Он уточнил, что помимо этого территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и контролировать ее качество.
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