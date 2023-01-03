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Россиянам напомнили, как получить пенсию на дому во время праздников - РИА Новости, 03.01.2023
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Россиянам напомнили, как получить пенсию на дому во время праздников
Россиянам напомнили, как получить пенсию на дому во время праздников - РИА Новости, 03.01.2023
Россиянам напомнили, как получить пенсию на дому во время праздников
Согласно правилам выплаты пенсий, пенсионеры, получающие их на дому, в праздники могут сделать это по особому графику, рассказала агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T01:16
2023-01-03T14:16
общество
ольга лебединская
россия
почта россии
пенсия
пенсионеры
пенсии
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Согласно правилам выплаты пенсий, пенсионеры, получающие их на дому, в праздники могут сделать это по особому графику, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По ее словам, в январе 2023 года выходные дни для отделений почтовой связи – только 1,2 и 7 января. В остальные дни они будут работать в обычном режиме. Досрочная доставка пенсий за выходные и праздники возможна в пределах текущего месяца и не ранее, чем за три дня до наступления даты выплаты.По правилам выплата пенсий на дому возможна раз в месяц, если пенсионера не было дома, ему придется посетить отделение связи или дождаться следующего месяца. Однако обсуждались изменения, предполагающие увеличение числа попыток доставить пенсию на дом до трех раз. На данный момент информации о принятии таких изменений нет, отметила Лебединская.
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общество, ольга лебединская, россия, почта россии, пенсия, пенсионеры, пенсии, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Ольга Лебединская, Россия, Почта России, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, РЭУ имени Г. В. Плеханова
01:16 03.01.2023 (обновлено: 14:16 03.01.2023)
 
Россиянам напомнили, как получить пенсию на дому во время праздников

Доцент Лебединская: пенсионеры могут получить выплаты в праздники по особому графику

© Depositphotos.com / Mars58Пенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Depositphotos.com / Mars58
Пенсия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Согласно правилам выплаты пенсий, пенсионеры, получающие их на дому, в праздники могут сделать это по особому графику, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, в январе 2023 года выходные дни для отделений почтовой связи – только 1,2 и 7 января. В остальные дни они будут работать в обычном режиме. Досрочная доставка пенсий за выходные и праздники возможна в пределах текущего месяца и не ранее, чем за три дня до наступления даты выплаты.
По правилам выплата пенсий на дому возможна раз в месяц, если пенсионера не было дома, ему придется посетить отделение связи или дождаться следующего месяца. Однако обсуждались изменения, предполагающие увеличение числа попыток доставить пенсию на дом до трех раз. На данный момент информации о принятии таких изменений нет, отметила Лебединская.
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ОбществоОльга ЛебединскаяРоссияПочта РоссииПенсияПенсионерыПенсииРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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