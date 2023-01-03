https://ria.ru/20230103/oms-1842914845.html

На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей

На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей - РИА Новости, 03.01.2023

На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей

Правительство РФ в 2023 году выделит свыше 2,9 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:15

2023-01-03T11:15

2023-01-03T11:25

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году выделит свыше 2,9 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая бесперебойную работу больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным во вторник."При формировании бюджета на следующую трехлетку мы утвердили вложения на реализацию территориальных программ ОМС, поддержание беспрерывной работу государственных больниц, поликлинник. Только в следующем они превысили 2,9 триллиона рублей. Это колоссальная сумма", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что за счет средств Фонда и дальше должны обеспечиваться реабилитация пациентов, программы по диспансеризации.

https://ria.ru/20221215/tpu-1838701538.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин