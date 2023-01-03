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На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей - РИА Новости, 03.01.2023
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На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей
На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей - РИА Новости, 03.01.2023
На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей
Правительство РФ в 2023 году выделит свыше 2,9 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:15
2023-01-03T11:25
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году выделит свыше 2,9 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая бесперебойную работу больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным во вторник."При формировании бюджета на следующую трехлетку мы утвердили вложения на реализацию территориальных программ ОМС, поддержание беспрерывной работу государственных больниц, поликлинник. Только в следующем они превысили 2,9 триллиона рублей. Это колоссальная сумма", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что за счет средств Фонда и дальше должны обеспечиваться реабилитация пациентов, программы по диспансеризации.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
11:15 03.01.2023 (обновлено: 11:25 03.01.2023)
 
На поддержку территориальных программ ОМС выделили 2,9 триллиона рублей

Мишустин: на поддержку территориальных программ ОМС выделили более 2,9 триллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году выделит свыше 2,9 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая бесперебойную работу больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным во вторник.
"При формировании бюджета на следующую трехлетку мы утвердили вложения на реализацию территориальных программ ОМС, поддержание беспрерывной работу государственных больниц, поликлинник. Только в следующем они превысили 2,9 триллиона рублей. Это колоссальная сумма", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что за счет средств Фонда и дальше должны обеспечиваться реабилитация пациентов, программы по диспансеризации.
Научный сотрудник ТПУ Роман Чернозем - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 03:00Наука
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