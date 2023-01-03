https://ria.ru/20230103/oms-1842913884.html
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах
Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:11
2023-01-03T11:11
2023-01-03T11:26
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
россия
илья баланин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин."В полном объеме система ОМС заработает на этих субъектах, начиная с 2024 года", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.Он уточнил, что ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС могла начать работать на территории новых субъектов.
https://ria.ru/20230103/ipoteka-1842906821.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, россия, илья баланин
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Россия, Илья Баланин
11:11 03.01.2023 (обновлено: 11:26 03.01.2023)
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах
Глава ФОМС Баланин: система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах