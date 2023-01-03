https://ria.ru/20230103/oms-1842913884.html

Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах

Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023

Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах

Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:11

2023-01-03T11:11

2023-01-03T11:26

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

россия

илья баланин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00659c6d2a4fe59831f7d847a7784f1f.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин."В полном объеме система ОМС заработает на этих субъектах, начиная с 2024 года", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.Он уточнил, что ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС могла начать работать на территории новых субъектов.

https://ria.ru/20230103/ipoteka-1842906821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, россия, илья баланин