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Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023
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Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах
Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:11
2023-01-03T11:26
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
россия
илья баланин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин."В полном объеме система ОМС заработает на этих субъектах, начиная с 2024 года", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.Он уточнил, что ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС могла начать работать на территории новых субъектов.
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федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, россия, илья баланин
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Россия, Илья Баланин
11:11 03.01.2023 (обновлено: 11:26 03.01.2023)
 
Система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах

Глава ФОМС Баланин: система ОМС в полном объеме заработает с 2024 года в новых регионах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис страховой компании
Офис страховой компании - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис страховой компании. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"В полном объеме система ОМС заработает на этих субъектах, начиная с 2024 года", - сказал Баланин на встрече с премьер-министром России.
Он уточнил, что ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС могла начать работать на территории новых субъектов.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФРоссияИлья Баланин
 
 
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