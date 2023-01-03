Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе
Участница шоу "Новогодняя елка спорта — от первых шагов до Олимпа" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Участница шоу "Новогодняя елка спорта — от первых шагов до Олимпа" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Дед Мороз на новогоднем утреннике для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Дед Мороз на новогоднем утреннике для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Деды Морозы поздравляют пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом.
Деды Морозы поздравляют пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом.
Снегурочка на параде Дедов Морозов в Краснодаре.
Снегурочка на параде Дедов Морозов в Краснодаре.
Участники клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.
Участники клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.
Участницы первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске на открытии главной городской елки.
Участницы первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске на открытии главной городской елки.
Дед Мороз на борту самолета МС-21 в аэропорту Храброво в Калининграде.
Дед Мороз на борту самолета МС-21 в аэропорту Храброво в Калининграде.
Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.
Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.
Участница шествия Дедов Морозов в Геленджике.
Спортсмен группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk участвует в новогоднем заплыве по незамерзающей реке.
Спортсмен группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk участвует в новогоднем заплыве по незамерзающей реке.
Участник первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске во время открытия главной елки города в Театральном сквере.
Участник первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске во время открытия главной елки города в Театральном сквере.
Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.
Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.
Спортсмены выходят на берег после новогоднего заплыва на SUP-бордах по Оби в Новосибирске.
Спортсмены выходят на берег после новогоднего заплыва на SUP-бордах по Оби в Новосибирске.