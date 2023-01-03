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Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе - РИА Новости, 03.01.2023
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Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе
Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе - РИА Новости, 03.01.2023
Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе
У Деда Мороза и Снегурки — горячая пора: надо успеть облететь всю огромную страну, провести новогодние утренники, поздравить детей и подарить праздничное... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:00
2023-01-03T08:13
фото
новый год — 2023
дед мороз
снегурочка
впечатления - туризм
новый год
россия
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У Деда Мороза и Снегурки — горячая пора: надо успеть облететь всю огромную страну, провести новогодние утренники, поздравить детей и подарить праздничное настроение взрослым. Непростые обязанности главного зимнего волшебника его помощницы — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, дед мороз, снегурочка, впечатления - туризм, новый год, россия, фото - туризм
Фото, Новый год — 2023, Дед Мороз, Снегурочка, Впечатления - Туризм, Новый год, Россия, Фото - Туризм
08:00 03.01.2023 (обновлено: 08:13 03.01.2023)
 

Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе

Читать ria.ru в
У Деда Мороза и Снегурки — горячая пора: надо успеть облететь всю огромную страну, провести новогодние утренники, поздравить детей и подарить праздничное настроение взрослым. Непростые обязанности главного зимнего волшебника его помощницы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Участница шоу "Новогодняя елка спорта — от первых шагов до Олимпа" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Участница шоу Новогодняя елка спорта - от первых шагов до Олимпа
1 из 15

Участница шоу "Новогодняя елка спорта — от первых шагов до Олимпа" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Дед Мороз на новогоднем утреннике для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

Дед Мороз на новогоднем утреннике для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово
2 из 15

Дед Мороз на новогоднем утреннике для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Деды Морозы поздравляют пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом.

Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек в детской Морозовской больнице
3 из 15

Деды Морозы поздравляют пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанк

Снегурочка на параде Дедов Морозов в Краснодаре.

Парад Дедов Морозов в Краснодаре
4 из 15

Снегурочка на параде Дедов Морозов в Краснодаре.

© РИА Новости / Николай Хижняк
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Участники клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.

Забег Дедов Морозов и Снегурочек в Екатеринбурге
5 из 15

Участники клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Участницы первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске на открытии главной городской елки.

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске
6 из 15

Участницы первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске на открытии главной городской елки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДед Мороз перед концертным комплексом имени Маяковского на первом Всероссийском съезде Дедов Морозов в Новосибирске.
Дед Мороз перед концертным комплексом имени Маяковского на первом Всероссийском съезде Дедов Морозов в Новосибирске
7 из 15
Дед Мороз перед концертным комплексом имени Маяковского на первом Всероссийском съезде Дедов Морозов в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкОркестр Дедов Морозов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Предновогодний Санкт-Петербург
8 из 15
Оркестр Дедов Морозов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

Дед Мороз на борту самолета МС-21 в аэропорту Храброво в Калининграде.

Прибытие Деда Мороза на самолете МС-21 в Калининград
9 из 15

Дед Мороз на борту самолета МС-21 в аэропорту Храброво в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.

Раздача гуманитарной помощи от ОНФ мобилизованным
10 из 15

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Участница шествия Дедов Морозов в Геленджике.

Шествие Дедов Морозов в Геленджике
11 из 15

Участница шествия Дедов Морозов в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Спортсмен группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk участвует в новогоднем заплыве по незамерзающей реке.

Новогодний заплыв sup-серферов в Новосибирске
12 из 15

Спортсмен группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk участвует в новогоднем заплыве по незамерзающей реке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Участник первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске во время открытия главной елки города в Театральном сквере.

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске
13 из 15

Участник первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в Новосибирске во время открытия главной елки города в Театральном сквере.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

Закрытие съезда Дедов Морозов в Новосибирске
14 из 15

Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Спортсмены выходят на берег после новогоднего заплыва на SUP-бордах по Оби в Новосибирске.

Новогодний заплыв спортсменов на SUP-бордах по Оби
15 из 15

Спортсмены выходят на берег после новогоднего заплыва на SUP-бордах по Оби в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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