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Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе

Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе - РИА Новости, 03.01.2023

Съезд, заплыв, оркестр и елки: Дед Мороз и Снегурочка на работе

У Деда Мороза и Снегурки — горячая пора: надо успеть облететь всю огромную страну, провести новогодние утренники, поздравить детей и подарить праздничное... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:13

фото

новый год — 2023

дед мороз

снегурочка

впечатления - туризм

новый год

россия

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У Деда Мороза и Снегурки — горячая пора: надо успеть облететь всю огромную страну, провести новогодние утренники, поздравить детей и подарить праздничное настроение взрослым. Непростые обязанности главного зимнего волшебника его помощницы — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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