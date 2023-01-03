https://ria.ru/20230103/nissan-1842909188.html

"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России

"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России - РИА Новости, 03.01.2023

"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:29

2023-01-03T10:29

2023-01-03T10:29

экономика

авто

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", - сказал он в интервью телеканалу РБК. Приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября, оно было совершено за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ". В начале декабря Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года, и на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Вице-премьер также напомнил, что в целом перед "АвтоВАЗом" в 2023 году стоит задача произвести более 400 тысяч автомобилей. "Это такой, достаточно консервативный прогноз, исходя из того, что это, по сути, основная тольяттинская площадка", - добавил он.

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"