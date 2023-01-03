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"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России - РИА Новости, 03.01.2023
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"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России - РИА Новости, 03.01.2023
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России
Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:29
2023-01-03T10:29
экономика
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", - сказал он в интервью телеканалу РБК. Приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября, оно было совершено за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ". В начале декабря Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года, и на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Вице-премьер также напомнил, что в целом перед "АвтоВАЗом" в 2023 году стоит задача произвести более 400 тысяч автомобилей. "Это такой, достаточно консервативный прогноз, исходя из того, что это, по сути, основная тольяттинская площадка", - добавил он.
https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html
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экономика, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
10:29 03.01.2023
 
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России

Мантуров: ФГУП "НАМИ" передаст "АвтоВАЗу" приобретенные активы Nissan в России

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкЗдание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября, оно было совершено за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".
В начале декабря Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года, и на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
Вице-премьер также напомнил, что в целом перед "АвтоВАЗом" в 2023 году стоит задача произвести более 400 тысяч автомобилей. "Это такой, достаточно консервативный прогноз, исходя из того, что это, по сути, основная тольяттинская площадка", - добавил он.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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