https://ria.ru/20230103/nissan-1842909188.html
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России - РИА Новости, 03.01.2023
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России
Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:29
2023-01-03T10:29
2023-01-03T10:29
экономика
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775529450_0:248:3068:1974_1920x0_80_0_0_c0acb3ed512256834e79087e21350cfd.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передает "АвтоВАЗу" российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", - сказал он в интервью телеканалу РБК. Приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября, оно было совершено за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ". В начале декабря Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года, и на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Вице-премьер также напомнил, что в целом перед "АвтоВАЗом" в 2023 году стоит задача произвести более 400 тысяч автомобилей. "Это такой, достаточно консервативный прогноз, исходя из того, что это, по сути, основная тольяттинская площадка", - добавил он.
https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775529450_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_de5bd91739c510bc99cd6b229d469b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
"АвтоВАЗу" передадут активы Nissan в России
Мантуров: ФГУП "НАМИ" передаст "АвтоВАЗу" приобретенные активы Nissan в России