https://ria.ru/20230103/neft-1842898833.html

Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт

Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2023

Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт

Россия обеспечена запасами и ресурсами нефти в совокупности на срок более 150 лет исходя из текущих объемов добычи, заявил РИА Новости руководитель направления... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:20

2023-01-03T08:20

2023-01-03T08:20

экономика

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия обеспечена запасами и ресурсами нефти в совокупности на срок более 150 лет исходя из текущих объемов добычи, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. "Запасы и ресурсы нефти в сумме составляют около 87 миллиардов тонн, что может обеспечить добычу нефти на протяжении более 150 лет исходя из текущих объемов годовой добычи", - сказал эксперт. Амирагян отметил, что по данным на начало 2021 года, запасы в России по всем категориям составляли порядка 31 миллиарда тонн, что позволяет обеспечить добычу в течение 60-65 лет. При этом в стране также есть ресурсы нефти - около 56 миллиардов тонн, но эти объемы требуют дополнительных работ для перевода в категорию запасов. Добывать нефть имеет смысл, пока на нее есть спрос, а полные издержки производителей ниже цен реализации, подчеркнул Амирагян. По его словам, с точки зрения международного спроса ограничения для развития добычи в РФ отсутствуют: спрос будет высоким как минимум до 2040 года. При этом, добавил эксперт, добыча нефти в России не слишком зависит от мировых цен на это сырье. Это связано с низкими издержками ее производства, прежде всего за счет "старых" традиционных месторождений, а также с характером налоговой политики в нефтяной отрасли. "Налогообложение в отрасли устроено таким образом, что при низких ценах на нефть на мировом рынке налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании автоматически снижается, что обеспечивает рентабельность добычи нефти и ее сохранение на приемлемом уровне", - пояснил Амирагян. При этом он отметил, что расширение географии добычи на севере Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке может увеличить себестоимость добычи и усилить ее зависимость от мировых цен.

https://ria.ru/20230102/ssha-1842791227.html

https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия