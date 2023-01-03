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Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2023
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Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт
Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2023
Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт
Россия обеспечена запасами и ресурсами нефти в совокупности на срок более 150 лет исходя из текущих объемов добычи, заявил РИА Новости руководитель направления... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:20
2023-01-03T08:20
экономика
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия обеспечена запасами и ресурсами нефти в совокупности на срок более 150 лет исходя из текущих объемов добычи, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. "Запасы и ресурсы нефти в сумме составляют около 87 миллиардов тонн, что может обеспечить добычу нефти на протяжении более 150 лет исходя из текущих объемов годовой добычи", - сказал эксперт. Амирагян отметил, что по данным на начало 2021 года, запасы в России по всем категориям составляли порядка 31 миллиарда тонн, что позволяет обеспечить добычу в течение 60-65 лет. При этом в стране также есть ресурсы нефти - около 56 миллиардов тонн, но эти объемы требуют дополнительных работ для перевода в категорию запасов. Добывать нефть имеет смысл, пока на нее есть спрос, а полные издержки производителей ниже цен реализации, подчеркнул Амирагян. По его словам, с точки зрения международного спроса ограничения для развития добычи в РФ отсутствуют: спрос будет высоким как минимум до 2040 года. При этом, добавил эксперт, добыча нефти в России не слишком зависит от мировых цен на это сырье. Это связано с низкими издержками ее производства, прежде всего за счет "старых" традиционных месторождений, а также с характером налоговой политики в нефтяной отрасли. "Налогообложение в отрасли устроено таким образом, что при низких ценах на нефть на мировом рынке налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании автоматически снижается, что обеспечивает рентабельность добычи нефти и ее сохранение на приемлемом уровне", - пояснил Амирагян. При этом он отметил, что расширение географии добычи на севере Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке может увеличить себестоимость добычи и усилить ее зависимость от мировых цен.
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экономика, россия
Экономика, Россия
08:20 03.01.2023
 
Россия обеспечена запасами нефти более чем на 150 лет, считает эксперт

Эксперт Амирагян: Россия обеспечена нефтью более чем на 150 лет по текущему объему добычи

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия обеспечена запасами и ресурсами нефти в совокупности на срок более 150 лет исходя из текущих объемов добычи, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.
"Запасы и ресурсы нефти в сумме составляют около 87 миллиардов тонн, что может обеспечить добычу нефти на протяжении более 150 лет исходя из текущих объемов годовой добычи", - сказал эксперт.
Амирагян отметил, что по данным на начало 2021 года, запасы в России по всем категориям составляли порядка 31 миллиарда тонн, что позволяет обеспечить добычу в течение 60-65 лет. При этом в стране также есть ресурсы нефти - около 56 миллиардов тонн, но эти объемы требуют дополнительных работ для перевода в категорию запасов.
Добывать нефть имеет смысл, пока на нее есть спрос, а полные издержки производителей ниже цен реализации, подчеркнул Амирагян. По его словам, с точки зрения международного спроса ограничения для развития добычи в РФ отсутствуют: спрос будет высоким как минимум до 2040 года.
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При этом, добавил эксперт, добыча нефти в России не слишком зависит от мировых цен на это сырье. Это связано с низкими издержками ее производства, прежде всего за счет "старых" традиционных месторождений, а также с характером налоговой политики в нефтяной отрасли.
"Налогообложение в отрасли устроено таким образом, что при низких ценах на нефть на мировом рынке налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании автоматически снижается, что обеспечивает рентабельность добычи нефти и ее сохранение на приемлемом уровне", - пояснил Амирагян.
При этом он отметил, что расширение географии добычи на севере Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке может увеличить себестоимость добычи и усилить ее зависимость от мировых цен.
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