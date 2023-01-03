https://ria.ru/20230103/mishustin-1842914143.html
Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов
Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов - РИА Новости, 03.01.2023
Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов
Все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых субъектов РФ должны быть выполнены, интеграция в правовое поле РФ должна проходить необременительно и... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:12
2023-01-03T11:12
2023-01-03T12:41
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
михаил мишустин
экономика
илья баланин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых субъектов РФ должны быть выполнены, интеграция в правовое поле РФ должна проходить необременительно и комфортно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным."Они (новые территории - ред.) недавно вошли в состав РФ, естественно, что все социальные обязательства перед ними, перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны быть выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются гражданину РФ. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230103/oms-1842914845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, михаил мишустин, экономика, илья баланин
Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Михаил Мишустин, Экономика, Илья Баланин
11:12 03.01.2023 (обновлено: 12:41 03.01.2023)
Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов
Премьер Мишустин призвал ФОМС выполнить обязательства перед гражданами новых регионов
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых субъектов РФ должны быть выполнены, интеграция в правовое поле РФ должна проходить необременительно и комфортно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным.
"Они (новые территории - ред.) недавно вошли в состав РФ, естественно, что все социальные обязательства перед ними, перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны быть выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются гражданину РФ. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно", - сказал Мишустин.