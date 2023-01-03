https://ria.ru/20230103/mishustin-1842914143.html

Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов

Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов - РИА Новости, 03.01.2023

Мишустин напомнил об обязательствах ФОМС перед гражданами новых регионов

Все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых субъектов РФ должны быть выполнены, интеграция в правовое поле РФ должна проходить необременительно и... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:12

2023-01-03T11:12

2023-01-03T12:41

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

михаил мишустин

экономика

илья баланин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых субъектов РФ должны быть выполнены, интеграция в правовое поле РФ должна проходить необременительно и комфортно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФОМС Ильей Баланиным."Они (новые территории - ред.) недавно вошли в состав РФ, естественно, что все социальные обязательства перед ними, перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны быть выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются гражданину РФ. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230103/oms-1842914845.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, михаил мишустин, экономика, илья баланин