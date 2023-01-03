https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html

В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году

В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не ответила на вопрос о датах возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:54

2023-01-03T10:54

2023-01-03T10:57

си цзиньпин

россия

китай

пекин

в мире

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ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не ответила на вопрос о датах возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, отметив, что в 2023 году лидеры двух стран будут "укреплять взаимодействие"."Председатель Си Цзиньпин всегда поддерживал тесное взаимодействие с президентом (РФ Владимиром) Путиным по китайско-российским отношениям и основным международным и региональным вопросам, обеспечивая стратегическое направление партнерских отношений стратегического сотрудничества между двумя странами. В новом году обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений", - сказала дипломат, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о датах возможного визита Си Цзиньпина в Россию.В конце декабря Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. "Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал он в ходе общения с председателем КНР. Путин подчеркнул, что это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html

https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, россия, китай, пекин, в мире