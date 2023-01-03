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В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году
В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не ответила на вопрос о датах возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:54
2023-01-03T10:57
си цзиньпин
россия
китай
пекин
в мире
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ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не ответила на вопрос о датах возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, отметив, что в 2023 году лидеры двух стран будут "укреплять взаимодействие"."Председатель Си Цзиньпин всегда поддерживал тесное взаимодействие с президентом (РФ Владимиром) Путиным по китайско-российским отношениям и основным международным и региональным вопросам, обеспечивая стратегическое направление партнерских отношений стратегического сотрудничества между двумя странами. В новом году обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений", - сказала дипломат, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о датах возможного визита Си Цзиньпина в Россию.В конце декабря Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. "Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал он в ходе общения с председателем КНР. Путин подчеркнул, что это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
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си цзиньпин, россия, китай, пекин, в мире
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин, В мире
10:54 03.01.2023 (обновлено: 10:57 03.01.2023)
 
В Пекине заявили, что Россия и Китай будут укреплять связи в 2023 году

В МИД Китая заявили, что в 2023 году Москва и Пекин будут укреплять связи на всех уровнях

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не ответила на вопрос о датах возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, отметив, что в 2023 году лидеры двух стран будут "укреплять взаимодействие".
"Председатель Си Цзиньпин всегда поддерживал тесное взаимодействие с президентом (РФ Владимиром) Путиным по китайско-российским отношениям и основным международным и региональным вопросам, обеспечивая стратегическое направление партнерских отношений стратегического сотрудничества между двумя странами. В новом году обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений", - сказала дипломат, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о датах возможного визита Си Цзиньпина в Россию.
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В конце декабря Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. "Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал он в ходе общения с председателем КНР. Путин подчеркнул, что это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
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