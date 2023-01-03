https://ria.ru/20230103/khasbulatov-1842991669.html
Биография Руслана Хасбулатова
Биография Руслана Хасбулатова - РИА Новости, 03.01.2023
Биография Руслана Хасбулатова
Российский политический деятель, ученый, публицист Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:27
2023-01-03T23:27
2023-01-03T23:27
справки
руслан хасбулатов
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/14/1560101412_0:27:3032:1733_1920x0_80_0_0_b7c9f4f664b45b968f6b24ea4fd6f140.jpg
Российский политический деятель, ученый, публицист Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика, РФ).В 1967 году окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук, профессор (1982). Член-корреспондент Российской академии наук.Хасбулатов работал в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР, в Научно-исследовательском институте проблем высшей школы.С 1970 года по 1990 год работал в Московском институте народного хозяйства (ныне Российский экономический университет) имени Г.В. Плеханова, был заведующим кафедрой международных экономических отношений, созданной по его инициативе.В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, с июня 1990 года - первый заместитель председателя, с октября 1991 года - председатель Верховного Совета РСФСР.В сентябре 1992 года был избран председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.В 1993 году возглавлял борьбу Верховного Совета против президента РФ, не признал указ президента №1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве.Освобожден по амнистии, принятой Государственной Думой в 1994 году.После освобождения Хасбулатов вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.Являлся заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. С 2009 года возглавлял там же научную лабораторию "Динамика мировой экономики". Принимал участие в развитии связей с ведущими зарубежными вузами - Европейским политехническим институтом (Чехия), Колумбийским университетом (США), Лондонской школой экономики, Братиславским университетом и другими.Один из разработчиков государственного общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности "Мировая экономика", программы и учебного плана подготовки бакалавров по направлению "Экономика".Автор книг и статей по проблемам мировой экономики и международных экономических отношений, а также по социально-политической тематике. Опубликовал более 750 научных и учебно-методических трудов в России и за рубежом.Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008).Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).Избран почетным доктором Бар-Иланского Университета (1992, Израиль).3 января 2023 года Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет. Политика похоронят в Чечне.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/14/1560101412_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_d3a81fe586def99c645a7da866868de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, руслан хасбулатов, россия, общество
Справки, Руслан Хасбулатов, Россия, Общество
Российский политический деятель, ученый, публицист Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года
в Грозном Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика
, РФ).
В 1967 году окончил
экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук, профессор
(1982
). Член-корреспондент
Российской академии наук.
Хасбулатов работал в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР, в Научно-исследовательском институте проблем высшей школы.
С 1970 года по 1990 год работал в Московском институте народного хозяйства (ныне Российский экономический университет) имени Г.В. Плеханова, был заведующим кафедрой международных экономических отношений, созданной по его инициативе.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, с июня 1990 года - первый заместитель председателя, с октября 1991 года - председатель Верховного Совета РСФСР.
В сентябре 1992 года был избран председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.
В 1993 году возглавлял борьбу Верховного Совета против президента РФ, не признал указ президента №1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве.
Освобожден
по амнистии, принятой Государственной Думой в 1994 году
.
После освобождения Хасбулатов вернулся к преподавательской деятельности
в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.
Являлся заведующим кафедрой
мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. С 2009 года возглавлял там же научную лабораторию "Динамика мировой экономики". Принимал участие в развитии связей с ведущими зарубежными вузами - Европейским политехническим институтом (Чехия), Колумбийским университетом (США), Лондонской школой экономики, Братиславским университетом и другими.
Один из разработчиков государственного общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности "Мировая экономика", программы и учебного плана подготовки бакалавров по направлению "Экономика".
Автор
книг и статей по проблемам мировой экономики и международных экономических отношений, а также по социально-политической тематике. Опубликовал
более 750 научных и учебно-методических трудов в России и за рубежом.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008).
Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).
Избран почетным доктором
Бар-Иланского Университета (1992, Израиль).
3 января 2023 года
Руслан Хасбулатов скончался
в возрасте 80 лет. Политика похоронят в Чечне.