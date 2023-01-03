https://ria.ru/20230103/khasbulatov-1842986834.html
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 03.01.2023
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:56
2023-01-03T21:56
2023-01-03T23:32
руслан хасбулатов
рсфср
россия
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили РИА Новости его близкие.Хасбулатову было 80 лет.Политика похоронят в Чечне. "В Москве прощания не будет, улетаем завтра. (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", — рассказала собеседница агентства.Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1967-м окончил юрфак МГУ, затем получил степень кандидата экономических наук в аспирантуре экономического факультета. В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В 1990-1991 годах занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, а после вступления Ельцина в должность президента РСФСР исполнял обязанности председателя Верховного Совета РСФСР.Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, не согласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР. Хасбулатов написал обращение "К гражданам России", осуждающее действия ГКЧП.С октября 1991 года Хасбулатов занял должность председателя Верховного Совета РСФСР. На сессии 12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.После распада СССР началось противостояние двух ветвей российской власти — исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента — Верховного Совета, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства. Кризис 3-4 октября 1993 года перешел в вооруженное столкновение и окончился танковым обстрелом резиденции парламента — Дома Советов (Белого дома).Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году его освободили по амнистии. После этого он вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г.В.Плеханова. Хасбулатов является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации (2008), награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хасбулатов, рсфср, россия, общество
Руслан Хасбулатов, РСФСР, Россия, Общество
21:56 03.01.2023 (обновлено: 23:32 03.01.2023)
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на 81-м году жизни
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили РИА Новости его близкие.
Политика похоронят в Чечне. "В Москве прощания не будет, улетаем завтра. (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", — рассказала собеседница агентства.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1967-м окончил юрфак МГУ, затем получил степень кандидата экономических наук в аспирантуре экономического факультета. В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В 1990-1991 годах занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, а после вступления Ельцина в должность президента РСФСР исполнял обязанности председателя Верховного Совета РСФСР.
Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, не согласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Основная цель членов ГКЧП
и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР. Хасбулатов написал обращение "К гражданам России", осуждающее действия ГКЧП.
С октября 1991 года Хасбулатов занял должность председателя Верховного Совета РСФСР. На сессии 12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.
После распада СССР началось противостояние двух ветвей российской власти — исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента — Верховного Совета, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства. Кризис 3-4 октября 1993 года перешел в вооруженное столкновение и окончился танковым обстрелом резиденции парламента — Дома Советов (Белого дома).
Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году его освободили по амнистии. После этого он вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г.В.Плеханова.
Хасбулатов является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации (2008), награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).