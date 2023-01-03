https://ria.ru/20230103/kazakhstan-1842940182.html

Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом

Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом - РИА Новости, 03.01.2023

Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:20

2023-01-03T14:20

2023-01-03T14:40

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

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экономика

снг

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.Помимо этого, президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.В свою очередь, пресс-служба Токаева сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

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владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, россия, экономика, снг