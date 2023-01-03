14:20 03.01.2023 (обновлено: 14:40 03.01.2023)
Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом
Путин и Токаев обсудили по телефону вопросы взаимодействия в сфере ТЭК
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в заявлении.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.
Помимо этого, президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.
В свою очередь, пресс-служба Токаева сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
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