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Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом - РИА Новости, 03.01.2023
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Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом
Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом - РИА Новости, 03.01.2023
Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:20
2023-01-03T14:40
владимир путин
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в мире
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россия
экономика
снг
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.Помимо этого, президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.В свою очередь, пресс-служба Токаева сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
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владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, россия, экономика, снг
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, Россия, Экономика, СНГ
14:20 03.01.2023 (обновлено: 14:40 03.01.2023)
 
Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом

Путин и Токаев обсудили по телефону вопросы взаимодействия в сфере ТЭК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.
Помимо этого, президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.
В свою очередь, пресс-служба Токаева сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
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Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреКазахстанРоссияЭкономикаСНГ
 
 
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