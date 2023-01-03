https://ria.ru/20230103/italiya-1842961528.html

Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне

Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне - РИА Новости, 03.01.2023

Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне

В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:23

2023-01-03T17:23

2023-01-03T18:14

джорджа мелони

италия

европа

европейский центральный банк

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы, сообщила Financial Times.Как указывается в материале, девять из десяти экономистов, принявших участие в опросе издания, назвали Италию страной еврозоны, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках государственных облигаций. Газета также назвала это государство слабейшим звеном еврозоны.Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытается сделать так, чтобы бюджетный дефицит страны снизился с 5,6 процента ВВП до 4,5 процента в 2023 году и до трех процентов в 2024-м, отметил автор.Однако подчеркивается, что государственный долг Италии остается одним из самых высоких в Европе и составляет чуть более 145 процентов от валового внутреннего продукта. Главный экономист итальянского банка UniCredit Марко Валли заявил, что "более высокие потребности страны в рефинансировании долга" и "потенциально сложная" политическая ситуация делают ее наиболее уязвимой для падения на рынках облигаций.Мелони выразила недовольство готовностью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на риски для роста и финансовой стабильности.Члены правительства Италии раскритиковали ЕЦБ за агрессивное ужесточение кредитно-денежной политики. Глава Минобороны Гвидо Кросетто написал в Twitter, что политика регулятора "не имеет смысла", а заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что повышение ставок "сожжет миллиарды итальянских сбережений".

https://ria.ru/20230102/sanktsii-1842789082.html

https://ria.ru/20230102/gospodderzhka-1842884184.html

италия

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джорджа мелони, италия, европа, европейский центральный банк, в мире