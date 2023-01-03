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Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне - РИА Новости, 03.01.2023
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Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне
Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне - РИА Новости, 03.01.2023
Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне
В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:23
2023-01-03T18:14
джорджа мелони
италия
европа
европейский центральный банк
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы, сообщила Financial Times.Как указывается в материале, девять из десяти экономистов, принявших участие в опросе издания, назвали Италию страной еврозоны, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках государственных облигаций. Газета также назвала это государство слабейшим звеном еврозоны.Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытается сделать так, чтобы бюджетный дефицит страны снизился с 5,6 процента ВВП до 4,5 процента в 2023 году и до трех процентов в 2024-м, отметил автор.Однако подчеркивается, что государственный долг Италии остается одним из самых высоких в Европе и составляет чуть более 145 процентов от валового внутреннего продукта. Главный экономист итальянского банка UniCredit Марко Валли заявил, что "более высокие потребности страны в рефинансировании долга" и "потенциально сложная" политическая ситуация делают ее наиболее уязвимой для падения на рынках облигаций.Мелони выразила недовольство готовностью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на риски для роста и финансовой стабильности.Члены правительства Италии раскритиковали ЕЦБ за агрессивное ужесточение кредитно-денежной политики. Глава Минобороны Гвидо Кросетто написал в Twitter, что политика регулятора "не имеет смысла", а заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что повышение ставок "сожжет миллиарды итальянских сбережений".
https://ria.ru/20230102/sanktsii-1842789082.html
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джорджа мелони, италия, европа, европейский центральный банк, в мире
Джорджа Мелони, Италия, Европа, Европейский центральный банк, В мире
17:23 03.01.2023 (обновлено: 18:14 03.01.2023)
 
Financial Times назвала самое слабое звено в еврозоне

Financial Times: Италия может вступить в долговой кризис из-за действий ЕЦБ

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы, сообщила Financial Times.
Как указывается в материале, девять из десяти экономистов, принявших участие в опросе издания, назвали Италию страной еврозоны, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках государственных облигаций. Газета также назвала это государство слабейшим звеном еврозоны.
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Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытается сделать так, чтобы бюджетный дефицит страны снизился с 5,6 процента ВВП до 4,5 процента в 2023 году и до трех процентов в 2024-м, отметил автор.
Однако подчеркивается, что государственный долг Италии остается одним из самых высоких в Европе и составляет чуть более 145 процентов от валового внутреннего продукта. Главный экономист итальянского банка UniCredit Марко Валли заявил, что "более высокие потребности страны в рефинансировании долга" и "потенциально сложная" политическая ситуация делают ее наиболее уязвимой для падения на рынках облигаций.
Мелони выразила недовольство готовностью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на риски для роста и финансовой стабильности.

"Было бы полезно, если бы ЕЦБ хорошо справлялся со своей коммуникацией, <...> иначе он рискует вызвать если не панику, то колебания на рынке, которые сведут на нет усилия, предпринимаемые правительствами", — цитируют премьер-министра в материале.

Члены правительства Италии раскритиковали ЕЦБ за агрессивное ужесточение кредитно-денежной политики. Глава Минобороны Гвидо Кросетто написал в Twitter, что политика регулятора "не имеет смысла", а заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что повышение ставок "сожжет миллиарды итальянских сбережений".
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