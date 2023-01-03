В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной
В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной в Донбассе
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
"По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. Информация еще требует проверки, но относиться к ней нужно крайне серьезно, поскольку с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска", - сказал Марочко.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
28 декабря 2022, 08:00В США рассчитывают безнаказанно ударить по России