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В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/himars-1842971957.html
В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной
В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной - РИА Новости, 03.01.2023
В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной
Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T18:57
2023-01-03T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
андрей марочко
сша
донбасс
кременная
bae systems
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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в мире, технологии, андрей марочко, сша, донбасс, кременная, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Андрей Марочко, США, Донбасс, Кременная, BAE Systems, Lockheed Martin
18:57 03.01.2023
 
В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной

В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной в Донбассе

© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
"По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. Информация еще требует проверки, но относиться к ней нужно крайне серьезно, поскольку с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска", - сказал Марочко.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииАндрей МарочкоСШАДонбассКременнаяBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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