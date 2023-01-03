https://ria.ru/20230103/himars-1842971957.html

В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной

В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной - РИА Новости, 03.01.2023

В ЛНР не исключили переброски Киевом HIMARS в район Кременной

Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:57

2023-01-03T18:57

2023-01-03T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

андрей марочко

сша

донбасс

кременная

bae systems

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Киев может перебрасывать HIMARS на кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара данных систем по Луганску, сообщил РИА Новости офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

сша

донбасс

кременная

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, андрей марочко, сша, донбасс, кременная, bae systems, lockheed martin