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В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок
В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 03.01.2023
В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру, сообщила... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:41
2023-01-03T23:41
2023-01-03T23:41
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карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер добавила, что, исходя из ее собственного опыта работы, в администрации не станут опережать "какое-либо объявление" на этот счет. В воскресенье газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Байден до сих пор не принял решения относительного того, выставлять ли ему свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. По информации издания, находясь в отпуске на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), глава государства обсуждал этот вопрос с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников. В конце минувшего года глава аппарата Белого дома Рон Клейн сообщил, что Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников.
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джо байден, сша, карин жан-пьер, в мире
Джо Байден, США, Карин Жан-Пьер, В мире
В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок
В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй президентский срок