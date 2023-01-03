https://ria.ru/20230103/bayden-1842993001.html

В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок

В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 03.01.2023

В Белом доме сообщили о намерении Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру, сообщила... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:41

2023-01-03T23:41

2023-01-03T23:41

джо байден

сша

карин жан-пьер

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер добавила, что, исходя из ее собственного опыта работы, в администрации не станут опережать "какое-либо объявление" на этот счет. В воскресенье газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Байден до сих пор не принял решения относительного того, выставлять ли ему свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. По информации издания, находясь в отпуске на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), глава государства обсуждал этот вопрос с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников. В конце минувшего года глава аппарата Белого дома Рон Клейн сообщил, что Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников.

https://ria.ru/20221227/pens-1841543760.html

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джо байден, сша, карин жан-пьер, в мире