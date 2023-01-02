16:12 02.01.2023 (обновлено: 17:00 02.01.2023)
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за звонок Зеленскому
Пользователи Twitter отчитали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за обещания помогать Киеву
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещала поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется".
Как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз продолжает помогать Украине "генераторами, лампочками, убежищами", а также школьными автобусами.
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"И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем распределять наш восемнадцатимиллиардный пакет поддержки ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время", — написала политик.
Пользователи Сети резко отреагировали на обещания фон дер Ляйен. Многие выразили недовольство тем, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.
"Вы осознаете, что Украина уже проиграла, а Запад просто откладывает ее конец, жертвуя все большим количеством самих украинцев?" — написал DarkPilled.
"Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?" — уточнил MBunkens.
"Вы отлично превращаете ЕС в силу для разжигателей войны. Я (да и другие, думаю) предпочел бы, чтобы вы искали мира и пытались сохранять жизни. Украинцев, русских, да хоть марсиан, это неважно", — заявил CasteloVoador.
"Отметили с ними день рождения Степана Бандеры?" — спросил GabeZZOZZ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.