https://ria.ru/20230102/ukraina-1842850993.html

Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством

Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством - РИА Новости, 02.01.2023

Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством

Переговоры не нужны, Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:24

2023-01-02T16:24

2023-01-02T16:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переговоры не нужны, Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". "Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает. Цель СВО - защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено", - написал парламентарий в своём Telegram-канале. По словам парламентария, Киев "продаётся Западу" и позволяет превращать страну в антироссийский полигон. "При полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам", - добавил парламентарий. Как отметил депутат, в одном Столтенберг точно прав, а именно "в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, москва, украина, нато