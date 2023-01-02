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Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842850993.html
Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством
Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством - РИА Новости, 02.01.2023
Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством
Переговоры не нужны, Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:24
2023-01-02T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
украина
нато
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переговоры не нужны, Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". "Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает. Цель СВО - защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено", - написал парламентарий в своём Telegram-канале. По словам парламентария, Киев "продаётся Западу" и позволяет превращать страну в антироссийский полигон. "При полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам", - добавил парламентарий. Как отметил депутат, в одном Столтенберг точно прав, а именно "в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена".
https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html
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в мире, киев, москва, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Украина, НАТО
16:24 02.01.2023
 
Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством

Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что на статус Украины как государства не посягает

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переговоры не нужны, Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров".
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"Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает. Цель СВО - защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, Киев "продаётся Западу" и позволяет превращать страну в антироссийский полигон.
"При полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам", - добавил парламентарий.
Как отметил депутат, в одном Столтенберг точно прав, а именно "в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена".
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