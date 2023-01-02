В Турции заявили, что ждут от США и России выполнения обязательств по Сирии
Представитель Эрдогана: Турция ожидает от США и России выполнения обязательств по Сирии
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция ожидает от США и РФ выполнения обязательств по обеспечению безопасности на границе с Сирией, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия в выводе курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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"Мы подтверждаем наши ожидания о том, что США и Россия выполнят свои обязательства, вытекающие из соглашений 2019 года, и очистят наши границы от терроризма. Наша борьба с террористическими элементами, представляющими угрозу нашей национальной безопасности, будет решительно продолжаться до тех пор, пока наша страна и пограничный регион не станут полностью безопасными", - приводит слова Калына телеканал NTV.
Комментируя отношения Анкары и Вашингтона, Калын заявил, что "отношение США к террористическим организациям продолжает влиять на отношения между двумя странами".
"Мы ожидаем, что США будут действовать в соответствии с духом альянса и серьезно относиться к проблемам безопасности Турции", - сказал Калын, добавив, что Анкара "не примет одностороннего навязывания политики, от кого бы оно ни исходило".
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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