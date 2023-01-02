https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

В Турции заявили, что ждут от США и России выполнения обязательств по Сирии

В Турции заявили, что ждут от США и России выполнения обязательств по Сирии - РИА Новости, 02.01.2023

В Турции заявили, что ждут от США и России выполнения обязательств по Сирии

Турция ожидает от США и РФ выполнения обязательств по обеспечению безопасности на границе с Сирией, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:45

2023-01-02T15:45

2023-01-02T15:45

в мире

ибрагим калын

сергей шойгу

россия

сша

турция

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция ожидает от США и РФ выполнения обязательств по обеспечению безопасности на границе с Сирией, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия в выводе курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование. "Мы подтверждаем наши ожидания о том, что США и Россия выполнят свои обязательства, вытекающие из соглашений 2019 года, и очистят наши границы от терроризма. Наша борьба с террористическими элементами, представляющими угрозу нашей национальной безопасности, будет решительно продолжаться до тех пор, пока наша страна и пограничный регион не станут полностью безопасными", - приводит слова Калына телеканал NTV. Комментируя отношения Анкары и Вашингтона, Калын заявил, что "отношение США к террористическим организациям продолжает влиять на отношения между двумя странами". Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

https://ria.ru/20221231/peregovory-1842649937.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ибрагим калын, сергей шойгу, россия, сша, турция, сирийские демократические силы