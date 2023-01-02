https://ria.ru/20230102/trevoga-1842884710.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:41
2023-01-02T23:41
2023-01-02T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога началась в 23.28 мск. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны