https://ria.ru/20230102/trevoga-1842874749.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:32
2023-01-02T21:32
2023-01-02T21:32
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога началась в 21.08 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу