https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html

Названы самые популярные безвизовые страны у россиян

Названы самые популярные безвизовые страны у россиян - РИА Новости, 02.01.2023

Названы самые популярные безвизовые страны у россиян

Самыми популярными среди россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:28

2023-01-02T08:28

2023-01-02T08:28

туризм

новости - туризм

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

таиланд

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самыми популярными среди россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления - Турция, Египет и Таиланд", - рассказал Горин. Он также отметил, что без виз можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Пользуются популярностью также поездки на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу. В середине декабря Горин заявлял, что туристический поток в Турцию из России, при условии увеличения авиаперевозки, может в 2023 году составить порядка 7 миллионов человек против около 5 миллионов человек по итогам 2022 года. В начале декабря в АТОР сообщали, что по итогам 11 месяцев 2022 года Таиланд принял 256,5 тысячи туристов из РФ. Показатель превысил оценки, данные экспертами ранее, но уступает допандемийным объемам - около 1,5 миллиона российских туристов в год. В ассоциации также ссылались на прогнозы министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым с января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тысячи туристов из России. Кроме того, АТОР указывал в начале ноября, что рост турпотока в Египет в январе-сентябре 2022 года составлял 2,2 раза - 609,9 тысячи поездок. За 2021 год турпоток из РФ в Египет, по данным ассоциации, находился на уровне чуть менее 700 тысяч поездок.

https://ria.ru/20230101/marshruty-1842704634.html

https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html

египет

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), египет, таиланд