https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html
Названы самые популярные безвизовые страны у россиян
Названы самые популярные безвизовые страны у россиян - РИА Новости, 02.01.2023
Названы самые популярные безвизовые страны у россиян
Самыми популярными среди россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T08:28
2023-01-02T08:28
2023-01-02T08:28
туризм
новости - туризм
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
египет
таиланд
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самыми популярными среди россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления - Турция, Египет и Таиланд", - рассказал Горин. Он также отметил, что без виз можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Пользуются популярностью также поездки на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу. В середине декабря Горин заявлял, что туристический поток в Турцию из России, при условии увеличения авиаперевозки, может в 2023 году составить порядка 7 миллионов человек против около 5 миллионов человек по итогам 2022 года. В начале декабря в АТОР сообщали, что по итогам 11 месяцев 2022 года Таиланд принял 256,5 тысячи туристов из РФ. Показатель превысил оценки, данные экспертами ранее, но уступает допандемийным объемам - около 1,5 миллиона российских туристов в год. В ассоциации также ссылались на прогнозы министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым с января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тысячи туристов из России. Кроме того, АТОР указывал в начале ноября, что рост турпотока в Египет в январе-сентябре 2022 года составлял 2,2 раза - 609,9 тысячи поездок. За 2021 год турпоток из РФ в Египет, по данным ассоциации, находился на уровне чуть менее 700 тысяч поездок.
https://ria.ru/20230101/marshruty-1842704634.html
https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), египет, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, Таиланд
Названы самые популярные безвизовые страны у россиян
РСТ: Турция, Египет и Таиланд остаются самыми популярными безвизовыми странами у россиян