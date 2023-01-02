https://ria.ru/20230102/sklady-1842851383.html

Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ

Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023

Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:27

2023-01-02T16:27

2023-01-02T18:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

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Влада Копылова

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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области. 2023-01-02T16:27 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины