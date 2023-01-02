https://ria.ru/20230102/sklady-1842851383.html
Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ
Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:27
2023-01-02T16:27
2023-01-02T18:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:27
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PT3M53S
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
16:27 02.01.2023 (обновлено: 18:41 02.01.2023)
Российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ
Минобороны: российская артиллерия уничтожила два склада и два хранилища топлива ВСУ